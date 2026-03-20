Martínez espera que en la reunión con Mañueco se aborden la ley contra violencia machista y más medios contra incendios

Carlos Martínez visita como alcalde de Soria unas obras en la ciudad. - EUROPA PRESS

SORIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, confía en que el encuentro al que le ha convocado el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, sirva para poner sobre la mesa medidas "urgentes" como la ley contra la violencia machista o más medios para afrontar la campaña de incendios.

Martínez, tras su visita a unas obras en Soria donde continúa como alcalde, se ha referido así a la convocatoria que hizo Mañueco este jueves a todos los partidos para una primera ronda de diálogo para avanzar en la formación de gobierno y la conformación de las Cortes, que arrancará el miércoles 25 de marzo con Vox y continuará con el resto de partidos al día siguiente.

A este respecto, Carlos Martínez confía en que se puedan abordar cuestiones "urgentes" como la ley de violencia machista y la disposición de más medios y medidas para la lucha contra incendios.

Martínez, quien ha rechazado reuniones "trampantojos" que "oculten" las realidades y problemas de la Comunidad, ha instado a Mañueco a fijar el orden del día del encuentro, en el que le pedirá "rigor y seriedad", y espera que nosa un "mero trámite".

En este sentido, ha señalado que él acudirá con una "posición constructiva" y ha pedido al presidente un diálogo para abordar los problemas de la región "por respeto" a los 400.000 votantes del PSOE.

Además, el secretario general del PSOE de Castilla y León ha instado a Fernández Mañueco a que rectifique sobre sus palabras en la que aseguraba que no quería saber "absolutamente nada del PSOE".

Por otra parte, en cuanto al posible pacto del PP con Vox, ha señalado que estará "firmado por Feijóo y Abascal en Madrid", dos líderes que "solo piensan en las elecciones nacionales".

Así, ha instado a la ciudadanía a que conozca los términos del "cortejo", en relación al pacto, y ha vuelto a señalar que Feijóo es el "cheque en blanco" y la duda es si "Abascal será la muleta permanente que respalde al PP".