Martínez lamenta que Mañueco "vuelve a esconder la cabeza" sobre la 'trama eólica': "O cómplice o incompetente"

VALLADOLID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Junta, Carlos Martínez, ha lamentado que el presidente de la Junta y presidente del PP, Alfonso Fernández Mañueco, "vuelve a esconder la cabeza" sobre la 'trama eólica', tras haber asegurado en las Cortes que es "completamente ajeno" a la misma.

"O cómplice o incompetente", ha señalado el líder socialista sobre Fernández Mañueco en una publicación en su perfil de la red social 'X' después de la comparecencia del presidente de la Junta en el pleno de este martes, 9 de diciembre.

Asimismo, Martínez ha aseverado que en marzo, la Comunidad le "mostrará la salida" al que fue "elegido haciendo trampas", en referencia a Fernández Mañueco, quien, ha apuntado, "fue consejero, secretario del Partido Popular de Castilla y León y presidente del Comité de Ética" y ahora "dice no saber nada de una trama mafiosa en la Junta".