Martínez lamenta la muerte de Lambán: "Se va un socialista convencido, defensor de su tierra y de los valores del PSOE"

VALLADOLID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha lamentado la muerte del expresidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, a quien ha recordado como "un socialista convencido, defensor de su tierra y de los valores del PSOE".

"Que la tierra te sea leve, un abrazo enorme desde esta tierra hermana a los compañeros y compañeras del PSOE de Aragón, y a su familia y amigos", ha escrito Martínez en un mensaje en su perfil de la red social 'X'.

El expresidente del Gobierno de Aragón ha fallecido este viernes, víctima del cáncer que padecía desde febrero de 2021. Su deceso ha tenido lugar en su localidad zaragozana natal, Ejea de los Caballeros.