Martínez pide dar una "lección democrática" y aspira a ganar para "transformar" CyL: "La ola de cambio es imparable"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, interviene durante el cierre de la campaña del PSOE, a 13 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España) - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha pedido dar una "lección democrática" el próximo domingo 15 de marzo para "mandar definitivamente a descansar" al líder del PP, Alfonso Fernández Mañueco, cuyo modelo ha "condenado" a la Comunidad a la "invisibilidad". "No quiero hablar de pactos, no me conformo con ganar las elecciones, quiero transformar y modernizar esta tierra", ha expresado.

Lo ha hecho durante el acto de cierre de campaña celebrado este viernes en la Cúpula del Milenio de Valladolid ante unas 4.000 personas --la mitad dentro y la otra mitad fuera del recinto, según la organización--, donde ha estado arropado por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez; el ministro Óscar Puente y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

El candidato socialista ha tomado la palabra al grito de '¡Presidente, presidente!' y ha iniciado su intervención con el agradecimiento a todos los cargos, militantes y trabajadores del partido que han hecho posible una campaña que ha "disfrutado mucho" al haber podido recorrer el territorio y conocer sus necesidades.

Una campaña, ha asegurado, en la que se ha trasladado el proyecto político socialista que "mira al horizonte con las luces largas" para que Castilla y León "recupere su voz" en el ámbito nacional e internacional, después de que el PP y Mañueco hayan "entregado" la voz de la Comunidad en Europa.

Precisamente, ha ironizado con que a Mañueco se le ha "hecho un poco cuesta arriba y larga la campaña", ya que "ha sido incapaz de atender a los medios durante estos 15 días pero también durante los siete años de gobierno". "Tan larga que el próximo domingo le vamos a mandar definitivamente a descansar al banquillo del que nunca debió salir", ha aseverado.

A este respecto, ha asegurado "no querer hablar de pactos" puesto que no se "conforma" con ganar las elecciones, porque la "realidad es que el PSOE no se puede presentar única y exclusivamente para ganar, hay que transformar y modernizar esta Comunidad".

Para hacerlo, ha sostenido, es necesario el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) y presupuestos autonómicos, y ese es el objetivo con el que los socialistas se plantean los comicios del domingo. "Vamos a fijarnos el 9 de octubre, ganar el partido de ida, jugar el de vuelta hasta el último minuto y si hace falta prórroga, ganaremos la prórroga", ha apostillado.

LA VOZ DE CYL

El candidato socialista ha sostenido durante su intervención que Castilla y León debe recuperar protagonismo en Europa y defender allí los intereses de sus ciudadanos, especialmente en cuestiones vinculadas al desarrollo territorial, la financiación y las políticas dirigidas al medio rural.

Asimismo, ha incidido en que su propuesta política aspira a abrir una nueva etapa en la Comunidad basada en la planificación estratégica y en la defensa activa de los intereses de Castilla y León en los distintos foros internacionales.

En la misma línea, el candidato socialista a la Presidencia de la ha subrayado que ese proyecto requiere una visión de futuro que supere el corto plazo y permita afrontar los retos demográficos, económicos y sociales que afectan a la Comunidad, un punto en el que también ha subrayado que esta estrategia permitirá reforzar el papel de la Comunidad en el contexto europeo y mejorar su capacidad para captar recursos y oportunidades de desarrollo.

En relación con esta cuestión, ha señalado que frente al "inmovilismo y la inacción" del Ejecutivo que lidera Fernández Mañueco los socialistas impulsan un "movimiento absolutamente imparable que se palpa al pisar el territorio quemado por los incendios del verano".

"Demostramos que se puede producir un cambio desde la esperanza e ilusión, dejemos la amargura a un lado porque se puede plantear una campaña en positivo aunque se nos agote la paciencia después de 40 años", ha reflexionado el candidato socialista respecto al "hartazgo generalizado" que se vive en la Comunidad debido a las políticas del PP.

Todo ello con el objetivo de "salir de la invisibilidad permanente" y el "secuestro" al que el PP ha "sometido" a la Comunidad, en tanto en cuanto "Europa es la solución para todos los problemas que sufre esta tierra" gracias a los fondos sociales y la Política Agrícola Común (PAC).

INMIGRACIÓN Y "FALTA DE OPORTUNIDADES"

Otro de los puntos a los que ha dedicado gran parte de su discurso ha sido a la cuestión de la inmigración y la "falta de oportunidades" en Castilla y León al criticar cómo PP y Vox se "tiran los trastos a la cabeza" cuando discuten sobre estos temas pero "no aportan soluciones".

"Todavía no han entendido que somos una Comunidad Autónoma de gente migrante, ya que uno de cada tres castellanos y leoneses pertenecen a esa población que tiene que salir fuera", ha analizado el candidato socialista, para después señalar a renglón seguido la importancia de impulsar oportunidades para que los ciudadanos "puedan desarrollar su proyecto de vida en función del derecho a quedarse, el derecho a volver y el derecho a venir a esta tierra".

"Tenemos que ser una tierra de acogida, no por una cuestión de productividad o de empleo, sino por una cuestión exactamente idéntica por la que defendemos hoy la paz, el multilateralismo y la solidaridad, por las convicciones y los principios fundacionales que tiene nuestro partido", ha profundizado.