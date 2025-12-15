Martínez pide a Feijóo "coherencia" e instar a Mañueco a convocar elecciones en CyL como en Aragón y Extremadura

SORIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León y candidato a presidir la Junta, Carlos Martínez, ha pedido al presidente del PP Alberto Núñez Feijóo "coherencia" e instar al jefe del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, a convocar elecciones como han hecho Extremadura y Aragón.

"Como de Mañueco no esperamos nada, vamos a ver si es capaz de, acudiendo a Feijóo, poner un poco de coherencia en esta comunidad", ha incidido el también alcalde de Soria, durante su visita al futuro centro cívico de Los Royales, donde ha pedido al líder nacional del PP "coherencia en lo que plantea" al solicitar Feijóo elecciones a nivel nacional.

"Un partido en el que ha habido un rechazo en los presupuestos, asediado por la corrupción y mostrando las vergüenzas de gestionar del PP de la Junta, con mordidas millonarias", ha apuntado Martínez.

Así, ha preguntado a Feijóo que "qué más tiene que pasar en Castilla y León" para obligar a Mañueco a convocar elecciones, por lo que le ha instado "a no perder ni un solo minuto más porque ya se lleva mucho tiempo perdido".

"La incoherencia es una seña identidad del Partido Popular en Castilla León, ya que Mañueco hace oídos sordos a lo que le estamos demandando desde el 23 de febrero, a lo que le demandamos cuando no fue capaz de tener un mínimo apoyo en el borrador de presupuestos del año 2026", ha lamentado el candidato socialista.