Martínez pide al PP concretar su propuesta de financiación y afea a Mañueco "renunciar" a los Presupuestos de 2026

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez - PSOE

SORIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha lamentado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, actúe con "dejadez" en la defensa de los intereses de la Comunidad. Como ejemplo, ha señalado que la Asamblea de Extremadura debatirá los Presupuestos para 2026 que presenta el Gobierno extremeño, mientras Mañueco ha "soltado el volante" y ha "renunciado" a presentar las cuentas del presente ejercicio.

"Mañueco está de salida", ha sostenido el líder socialista desde Soria, donde ha recriminado al Ejecutivo autonómico que no haya defendido un modelo propio ante la reforma de la financiación autonómica.

"Queremos saber cuál es su modelo", ha interpelado Martínez, que ha acusado al PP de "morder la mano tendida" ofrecida por el PSOE para ir ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con una postura de Comunidad.

"Me temo que la propuesta que llevará la Junta está basada en eslóganes políticos", ha aseverado Martínez, frente a su clara propuesta presentada públicamente. "Ya dijimos que el borrador presentado por el Gobierno nos parece justo e insuficiente. ¿Qué propone el PP más allá de decir que hay que empezar desde cero?", ha apostillado.

En la misma línea, ha recriminado al Gobierno de Mañueco por no presentar una auténtica propuesta de financiación autonómica porque "el concepto de financiación autonómica puede parecer algo etéreo, pero se habla de financiar la igualdad y derechos básicos de la ciudadanía".

Junto a su compañera en las Cortes por Soria, Esther Pérez, Martínez ha instado al PP a que busque una "posición de consenso con el PSOE de la Comunidad" donde se va encontrar con su partido, siempre que haya "rigor y responsabilidad, y no demagogia".

A este respecto, ha negado que existiera un documento de 2022 como manifestó la procuradora del PP por Soria Rocío Lucas este miércoles en la capital soriana.

"Se limita a insistir en la retirada y el coste de los servicios básicos y poco más", ha señalado, sobre la información de la que dispone el PSOE.