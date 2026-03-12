Martínez pide un último esfuerzo al final de la campaña con el objetivo de impulsar la "revolución del cambio"

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, en un acto de campaña electoral en Villablino (León). - EUROPA PRESS

Censura que el PP ofrezca "un cheque en blanco" a Vox y dice ser "más leonesista que otros que expiden carnet de leonesismo"

VILLABLINO (LEÓN), 12 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, se ha mostrado optimista de cara a los resultados electorales de este domingo y ha pedido un "último esfuerzo" en la recta final de la campaña electoral para que el PSOE sea la fuerza más votada y pueda impulsar la "revolución del cambio".

"No es porque nos toque. Es una cuestión de justicia", ha subrayado y ha abogado por erradicar la "holgazanería y la desidia" del PP en la Junta por "trabajo, honestidad y compromiso". La "sensación de indignación" tiene que canalizarse, ha recalcado, con el voto al partido socialista el próximo domingo.

Carlos Martínez ha aludido a la "grandeza" de Castilla y León, que debe servir para reivindicar que "otro futuro es posible" para la Comunidad y se ha referido a la importancia de propuestas como 'Territorio 30 minutos' o la Ley de Ordenación del Territorio.

Al mismo tiempo, ha manifestado que frente a la propuesta socialista se encuentra la opción del PP liderada por Alfonso Fernández Mañueco, cuya peor característica es, según ha apuntado, la "falta de empatía" y la "falta de alma". "Hay que tener muy poquita alma para lo que ha demostrado con los incendios", ha añadido.

Carlos Martínez ha reprobado la gestión por parte de la Junta de los incendios del pasado verano, además de defender a los inmigrantes, decir 'no a la guerra' y abogar por los servicios públicos. Para el líder del PSOE es posible un "nuevo modelo" de Comunidad que haga frente a la despoblación y el éxodo de "tantas personas" por la "falta de oportunidades".

"ABSOLUTAMENTE RESPETUOSO"

Por otra parte, Martínez ha manifestado ser "absolutamente respetuoso" con todas las opciones políticas y, en su opinión, es bueno que existan "diferentes variantes", pero no lo es que algunas de ellas falten al respeto. En este punto, ha añadido: "Yo, siendo soriano, soy mucho más leonesista que otros que expiden el carnet del leonesismo".

Además, ha reprobado que el PP le de ponga "un cheque en blanco" a Vox en Castilla y León porque eso significa darle "un aval de fortaleza a esa extrema derecha racista, xenófoba, que vende los derechos de las mujeres y que niega la evidencia científica del cambio climático o la desigualdad de la mujer y la violencia machista".

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta se ha pronunciado de este modo en Villablino (León), en un acto de campaña electoral en el que ha estado acompañado por el secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón; la cabeza de lista del PSOE por León a las Cortes, Nuria Rubio; el alcalde de Villablino y miembro de la candidatura por León, Mario Rivas y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

CAMPAÑA ELECTORAL

Este ha sido el acto central del día 14 de la campaña electoral con motivo de los comicios de este domingo, 15 de marzo, en una jornada que se ha centrado en el empleo y los autónomos y en la que el candidato socialista ha visitado el criadero de mastines Filandón.

Ya en la jornada del viernes los socialistas ofrecerán en la sede del partido en Valladolid un balance de la campaña electoral de la mano de la vicesecretaria general del PSCyL, Nuria Rubio.

Más tarde, a las 18.00 horas, tendrá lugar en la Cúpula del Milenio de la capital del Pisuerga el acto de cierre electoral en el que participarán el ministro de Transportes, Óscar Puente; el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero; el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.