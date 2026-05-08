Martínez pide "volver a ponerse en pie" y afirma que el PSOE será partido de gobierno en CyL "más pronto que tarde"

BURGOS 8 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, ha hecho un llamamiento a los suyos a "volver a ponerse en pie" y a "seguir dando el callo y trabajando con humildad y con honestidad" desde el convencimiento de que "más pronto que tarde" el Partido Socialista va a ser partido de Gobierno en Castilla y León.

"Lo va a ser porque esa voluntad de cambio es absolutamente imparable y una necesidad", ha aseverado Carlos Martínez en su intervención este viernes en el Comité Autonómico del PSOE de Castilla y León celebrado en Burgos en el que ha aclarado que el tiempo no acabó el 15 de marzo, fecha de las últimas elecciones autonómicas.

"El tiempo empezó el 15 de marzo, la oportunidad de gobernar esta Comunidad Autónoma se abre desde ya mismo", ha insistido Carlos Martínez que ha recordado a los socialistas de Castilla y León que hay unas elecciones municipales y unas generales "a la vuelta de la esquina" que el PSCL afronta como "un partido referente en el ámbito nacional y en el ámbito europeo por haber sabido hacer las cosas de una forma diferente".

En este sentido, ha advertido a los socialistas de que no pueden defraudar a los ciudadanos que depositaron su confianza en el proyecto del PSCL, en referencia expresa a "más del 30 por ciento de sociedad de Castilla y León y a más de uno de cada tres que ha entendido que el proyecto del Partido Socialista es un proyecto que merece la pena".

"Vamos a hacer que se sientan orgullosos de lo que estamos haciendo", ha pedido Carlos Martínez que se ha puesto a disposición de sus compañeros para llevar a cabo el trabajo en un "quid pro quo" en el que espera el apoyo de todos los integrantes de un partido que, según ha ratificado también, tiene "un proyecto de territorio que es un proyecto de las nueve provincias".

En su alocución, ha vuelto a reconocer también que los "buenos resultados" electorales del PSOE en Castilla y León no fueron "suficientes" para cambiar el color del gobierno de la Comunidad por lo que ha admitido que tienen que seguir "haciendo la digestión" de unos resultados que permitirán volver a gobernar al Partido Popular "abrazado una vez más a la extrema derecha".

Martínez se ha hecho eco de la "indignación" y del "cabreo" que supusieron esos resultados y ha asegurado que el PSOE se negará "con todas sus fuerzas" al "nefasto acuerdo" que, según ha lamentado también, se está negociando en Madrid mientras Alfonso Fernández Mañueco sigue "en su posición natural, la cueva y el sofá de marca y mantita".

"NO NOS RENDIMOS, NO SE HA ACABADO EL PARTIDO"

"No nos rendimos, compañeras y compañeros, no se ha acabado el partido, compañeras y compañeros", ha aseverado Carlos Martínez que ha insistido en que no hay que pasar página permanentemente y sí trabajar desde la premisa de que el PSCL no quiere ser oposición y sí "una alternativa seria y rigurosa" para una segunda vuelta en la que Castilla y León y el PSCL "merecen una oportunidad diferente a los últimos cuarenta años".

Carlos Martínez ha informado por otro lado de la aprobación en el Comité Autonómico del PSOE de Castilla y León de hoy de una resolución en defensa de los derechos de los ciudadanos y de la igualdad de oportunidades y ha vuelto a reivindicar el "derecho a quedarse" reconocido ya por la Unión Europea.

En este punto, ha tirado de ironía para dar la "bienvenida al club" a los políticos que se suman ahora a este derecho pero ha advertido de que no puede estar de un lado reclamando en Europa estrategias sin desarrollarlas en Castilla y León ni pedir recursos y oportunidades para poder desarrollar el derecho a quedarse "y firmar con la otra mano, con la mano de la extrema derecha, acuerdos que no reconocen el derecho a venir, a la igualdad de oportunidades y a la igualdad de derechos que tiene que tener un ciudadano que sin nacionalidad española".

Carlos Martínez ha aclarado también que el derecho a quedarse no se puede traducir en nada si la Administración autonómica no es capaz de traducirlo también en el "derecho a volver" para más del millón y medio de castellanos y leoneses que están fuera y en el "derecho a venir" de los jóvenes que buscan un futuro de oportunidades.

El dirigente socialista ha lamentado también el "contexto de pausa permanente" que vive Castilla y León tras dos meses desde la celebración de las elecciones autonómicas sin "prisa" para cerrar un acuerdo de gobierno y para poner en marcha la legislatura, en lo que ha considerado un caso de "corrupción ética" ante la falta de transparencia por el "peaje" y el "precio" que pagarán el PP para garantizar el "sillón" a Fernández Mañueco.

Por último, Martínez ha aprovechado su intervención en Burgos para denunciar la "corrupción" que ha achacado al presidente del Partido Popular de Burgos, Borja Suárez, junto al que se investiga en Segovia.

"No es consciente después de los años que lleva en política que no se puede hacer negocios con tu empresa cuando eres un responsable público. Eso no es ignorancia, eso es desvergüenza. Eso se llama desvergüenza política y se llama corrupción", ha zanjado para añadir: "De la misma forma que tenemos que denunciar y poner en conocimiento de la Fiscalía que cuando la corrupción llega también a municipios como Segovia, tenemos que ponerlo encima de la mesa".