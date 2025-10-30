Martínez se pregunta qué "cosa mejor" tenía que hacer Mañueco para no ir al Funeral de Estado por la DANA

SORIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, se ha preguntado que "cosa mejor" tenía que hacer el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para no asistir este miércoles al funeral de Estado celebrado en Valencia y presidido por los Reyes con motivo del primer aniversario de la DANA que se llevó la vida de 237 personas el 29 de octubre de 2024.

Así se ha pronunciado Martínez al ser preguntado por los abucheos y las peticiones de dimisión de Carlos Mazón que se produjeron durante los actos convocados con motivo del primer aniversario de la DANA y durante el funeral de Estado que presidieron los Reyes de España y contó con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Al respecto, Carlos Martínez ha asegurado que esos abucheos y peticiones de dimisión "es la canalización de la indignación del pueblo", a lo que ha añadido que los responsables políticos tiene que saber "asumir sus responsabilidades y poder hacer un ejercicio de comprensión y entendimiento", especialmente a las personas que han perdido "absolutamente todo".

"Una comprensión y entendimiento que me lleva también a decir qué otra cosa mejor tenía que hacer el señor Mañueco para no asistir" al funeral de Estado, y ha reconocido no entender esa ausencia ante "un drama de las características" que ha sufrido la Comunidad Valenciana, con 229 muertos, "con miles de víctimas desde el punto de vista material porque lo han perdido todo".

"Tenía una excusa muy fuerte para no asistir a ese funeral de Estado. Pero al final los actos son del reflejo de las personas", ha sentenciado Carlos Martínez.