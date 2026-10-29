Martínez preguntará a Mañueco por la ausencia de una partida en el PGC para paliar la crisis cerealista

VALLADOLID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, preguntará al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la sesión de control del martes, 3 de noviembre, por la ausencia de una partida específica en el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad para 2027 para paliar la crisis del sector cerealista.

Por su parte, la pregunta de control al presidente por el Grupo Mixto correrá a cargo de la portavoz y procuradora de UPL, Alicia Gallego, que quiere saber si Fernández Mañueco está abierto a negociar con los partidos de la oposición los presupuestos autonómicos con el objetivo de mejorarlos para las provincias de León, Salamanca y Zamora.

La sesión de control continuará con las preguntas al resto de los integrantes del Gobierno de coalición PP-Vox, entre ellas una del PSOE al vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Carlos Pollán, de Vox, para que explique "a quién protege realmente el presupuesto de su Consejería para 2027".

Los socialistas se dirigirán también al consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, de Vox, al que preguntan qué razones justifican que cuestione públicamente la neutralidad ideológica de la Seminci.

Las medidas previstas por la Junta para que Castilla y León deje de ser "la única comunidad de toda España sin legislación específica de apoyo al colectivo LGTBI"; los plazos para dotar a Aguilar de Campoo (Palencia) de un parque público de viviendas y el inicio de las obras de ampliación del Hospital General Universitario de Segovia, son otros de los temas por los que se interesarán los socialistas en la próxima sesión de control a los miembros del Gobierno.

El Grupo Socialista también reivindicará en el pleno las necesidades de la provincia de Soria y la implantación de estudios de Bachillerato o ciclos de Formación Profesional en la comarca salmantina de la Sierra de Francia.

En el caso del Grupo Mixto, los leonesistas quieren conocer el motivo por el que la Junta no ha recogido en el proyecto de Presupuestos para 2027 partidas para la comprometida reparación de la carretera SA-212 (carretera de Guijuelo a Tamames) y si tiene previsto acometer las prometidas obras del nuevo camping Pedro Ronce de Sahagún.

Cerrarán la sesión de control el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, que pregunta por las aportaciones del Gobierno autonómico al Acuerdo Marco de Financiación de los Servicios Sociales, y el de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, que cuestiona la suficiencia de las ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales, alojamiento y manutención de los pacientes sorianos.