Martínez propone crear una "mesa seria, serena y rigurosa" para abordar una solución a la cobertura energética

BURGOS, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha propuesto la creación de una mesa "seria, serena, rigurosa" para abordar la solución de la "cobertura energética en el corto o medio plazo".

Todo desde el "dialogo con el territorio, con los gobiernos locales, con las comunidades autónomas, que tienen una "responsabilidad importantísima", como es la competencia en la distribución, para poder abordar un cambio de paradigma.

El líder socialista ha lanzado esta propuesta en declaraciones a los medios en el marco de la Conferencia Sectorial de Industria que se celebra en Miranda de Ebro (Burgos), donde ha arropado al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Durante su intervención, Martínez ha asegurado que afronta el "reto magnífico" de liderar "un cambio" en Castilla y León; asume que los "principales" problemas son el "reto demográfico, la despoblación y por tanto la generación de empleo" y conjugar los esfuerzos de la Administración pública con la privada para generar oportunidades "en competitividad territorial con otras comunidades".

Con ello es "consciente" de otro gran problema que ha de plantearse en la mesa común como es "el desabastecimiento energético".

PRODUCIR Y CONSUMIR

Por otra lado, el líder socialista ha subrayado que Castilla y León no puede producir solamente infraestructuras para sacar la electricidad, sino que tiene que generar infraestructuras para que esa electricidad pueda consumirse en la propia Comunidad.

Y en ese reporte de infraestructuras "la electricidad es absolutamente básica", razón por la que ha responsabilizado a los gobiernos del PP que "paralizaron la modernización de las infraestructuras" al aludir a la crisis de 2008.

El candidato del PSOE a la Presidencia del Ejecutivo autonómico ha puesto el foco en la necesidad de hablar de la crisis del 2008 que llevó a la paralización "de todas las inversiones en las infraestructuras eléctricas".

Por este motivo, ha asegurado que ahora es una "necesidad generar una reversión importante" para dar cobertura a la ausencia de inversiones y ha apuntado que "ello tiene que ir en paralelo también con un desbloqueo" de la "especulación energética", esa capacidad de producción "que se está hipotecando y no se está consumiendo".