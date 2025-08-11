Martínez (PSOE) reclama "planes consensuados" y apoyo "desde el minuto uno" para la reconstrucción tras los incendios

Exige la constitución urgente de una mesa política y social y atender las reivindicaciones de los profesionales de extinción

SORIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha reclamado este lunes "planes consensuados con los territorios y en las Cortes con el resto de grupos políticos para que, de forma inmediata, se puedan poner recursos para hablar de la reconstrucción y de la regeneración desde el minuto uno" ante la situación que viven las zonas afectadas por varios incendios desde este fin de semana en al Comunidad.

Martínez ha defendido que la respuesta debe ser una exigencia que se debe hacer al Gobierno autonómico para que "con carácter de urgencia" reúna a los grupos políticos y se articulen soluciones para paliar los daños materiales y medioambientales provocados por distintos fuegos.

"Tenemos que intentar abrir esa mesa permanente para poder reflexionar sobre todo esto", ya que, a su juicio, las decisiones "tienen que ser inmediatas" en coordinación con "todos los implicados en el sector, los propios municipios y juntas comarcales que están sufriendo y padeciendo estos incendios".

En este sentido, el líder socialista ha subrayado que es fundamental atender "las legítimas reivindicaciones que están permanentemente poniendo encima de la mesa" los profesionales de extinción, que hablan de "precariedad en muchos de los casos en medios materiales y en medios humanos" y a las que se necesita "darle una solución".