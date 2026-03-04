Martínez apuesta por "territorializar la fiscalidad" e impulsar una ley de despoblación con presupuesto plurianual

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, en una imagen de archivo en un acto en Miranda de Ebro (Burgos). - PSOE CYL

SORIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Castilla y León y candidato a presidir la Junta, Carlos Martínez, ha defendido "territorializar la fiscalidad" en la Comunidad e impulsar una ley de ordenación territorial y otra específica de despoblación con presupuesto de "carácter plurianual" para dar cobertura a políticas con el propósito de "cambiar la regresión demográfica" actual.

En el marco del sexto día de campaña electoral, Martínez ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa en Soria para desgranar su programa electoral, un "gravísimo problema" que tiene que abordarse "desde todos los ámbitos".

El candidato socialista, quien ya ha recalado en distintos puntos de la Comunidad presentando este proyecto, ha precisado que su programa contiene diversas medidas específicas en torno a despoblación, que se "engancha" al proyecto autonómico que propone y fija esta como "el principal problema a batir". Así, propone dos "ejes fundamentales", la ley de ordenación del territorio y una ley específica de despoblación.

Mediante este marco legislativo, pretende aprobar unas cuentas presupuestarias que, con "carácter plurianual", den "cobertura a las múltiples políticas sectoriales" que "tienen que culminar con el cambio en la regresión demográfica" que tiene Castilla y León, ha aseverado.

Martínez ha ensalzado así su propuesta de esas dos leyes y ha subrayado que a ello se tiene que añadir su compromiso de "planificar unos ritmos diferentes" con un "territorio en 30 minutos", que busca garantizar los servicios fundamentales a este tiempo de distancia.

En este contexto, el candidato socialista ha defendido la necesidad de planificar infraestructuras en las cabeceras de comarca, un mapa de FP vinculado al tejido empresarial, un plan de movilidad o sus medidas en materia de vivienda, como la creación de un Consorcio o la creación de vivienda pública con una inversión consolidada a lo largo de más de diez años en el que "se movilicen más de 1.000 millones de euros", una acción en la que quiere dar "prioridad" a provincias como Soria.

GRAVAR A LOS GRANDES TENEDORES

En materia de vivienda, también ha incidido en que su programa incluye la rehabilitación de vivienda y que la Junta sea aval para que los jóvenes puedan construir una nueva vivienda en el medio rural, así como gravar fiscalmente a los grandes tenedores para que "dejen de especular", al tiempo que "incentivar" a los pequeños propietarios que alquilen con precios no especulativos.

En este contexto, ha destacado también su medida en materia de fiscaldad, la cual tiene que ejecutarse, a su juicio, "desde el punto de vista territorial". "Tenemos que territorializar la fiscalidad", ha clamado, para explicar que "no es lo mismo" emprender en una ciudad o en el medio rural.

Martínez ha detallado, en esta línea, que su programa propone bonificar el total de la cuota de autónomos en los 24 primeros meses a cualquiera en la Comunidad, una ayuda que se ampliaría hasta los 26 meses cuando se trate de nuevos autónomos en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Asimismo, ha comprometido deducciones hasta el 25 por ciento en la base liquidable autonómica del IRPF para quienes residan y trabajen en zonas escasamente pobladas, lo que quiere trasladar también a las empresas que se instalen en los pequeños municipios.

"Eso es exigir fiscalidad diferenciada, pero comprometerse no solamente diciendo lo que tienes que hacer los demás, sino haciendo con nuestros recursos propios, con nuestro marco competencial", ha manifestado, frente a un PP que "pervierte la realidad" con ayudas como el Buscyl, que no "regala nada".

Por otro lado, Martínez ha incidido en sus propuestas concretas para Soria, provincia para la que garantiza la remodelación del Hospital Virgen de Mirón como "objetivo fundamental", además del refuerzo de la Atención Primaria en las comarcas y la reapertura del Centro de Investigación Forestal de Valonsadero.

Igualmente, ha abogado por un mapa de titulaciones en la zona, vinculadas al Centro de Fotografía, al Centro de Procesamiento de Datos o el Centro de Acogida y Protección o al Centro de Capacidades Tecnológicas Avanzadas Numant-IA que creará el Ministerio de Defensa, entre otros.

Con estas propuestas y las planteadas a nivel autonómico, ha asegurado que, como rezan sus carteles en la provincia, demostrará que está "agradecido" a este territorio tras haber ocupado la Alcaldía de la capital durante 20 años.