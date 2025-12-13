Martínez reconoce que la situación que atraviesa el PSOE es "dura y dolorosa" pero espera que sirva de "catarsis"

El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez - EUROPA PRESS

SORIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha reconocido que la situación que atraviesa el partido es "duro, incómodo y doloroso", en relación con las denuncias por casos de abusos en el seno de los socialistas, aunque espera que estos momentos sirvan también de "catarsis" o punto de inflexión para reforzar mecanismos y revisar culturas internas.

El líder socialista ha señalado, en el marco de su intervención en la Asamblea Extraordinaria de los socialistas de Soria, donde ha considerado que se trata de "una realidad enraizada en la sociedad".

El machismo es, ha explicado Martínez, "desigualdad, violencia, acoso y abuso de poder", además de un problema estructural que afecta en lo individual y en lo colectivo, a todas las instituciones.

Por todo ello, el candidato a la presidencia del Ejecutivo autonómico espera que estos momentos sirvan también como "catarsis" o punto de inflexión, para "reforzar mecanismos, revisar culturas internas, mejorar la prevención, y para garantizar canales seguros de denuncia, protección y reparación inmediata de las víctimas".

Martínez, al tiempo que ha expresado su política de "tolerancia cero" ante estos abusos, también ha asegurado que no están dispuestos a recibir "lecciones de la derecha y de la ultraderecha".

El secretario autonómico no quiere que se aprovechen estas situaciones para "negar la violencia machista", y está convencido de que la mejor manera de atajarlas es "con más feminismo, no con menos".