Martínez reivindica un Gobierno socialista centrado "en las personas" que combata las políticas de la derecha

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, en el inicio de la campaña electoral en Burgos. - TOMAS ALONSO - EUROPA PRESS

BURGOS 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a presidir la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha avisado en la apertura de la campaña electoral en Burgos, que el PSOE es el único partido que puede combatir los "40 años de gobierno del PP" y ha incidido en que la comunidad "no se puede permitir" que los 'populares' "asuman los postulados de la extrema derecha".

El candidato a presidir la Junta de Castilla y León ha estado acompañado por el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Martínez ha sido muy crítico con el modelo de gestión de Alfonso Fernández Mañueco al frente del Gobierno regional. Ha asegurado que lleva "siete años haciendo el vago" y ha abundado que al presidente popular le gusta "que los demás le hagan su trabajo".

El candidato del PSOE ha apuntado que la Comunidad no puede "aceptar más esta situación" y que Castilla y León sea "la moneda de cambio de los intereses del PP".

MAÑUECO, PRESIDENTE "VAGO, SOBERBIO Y HOLGAZÁN"

Como tampoco puede aceptar, ha incidido, la "resignación" ni que presida esta tierra "un presidente soberbio, vago y holgazán"; faltas, todas ellas, fruto de la "holgazanería y desidia".

Para Martínez, la Comunidad "no se resigna" y por ello siente que debe "gestionar la esperanza", desde la victoria del PSOE en las elecciones.

En este sentido, y en comparación con el modo de actuar de "la derecha", Martínez ha valorado "el proyecto colectivo" del PSOE, "con militantes" y con los principios que alumbran la acción de los socialistas.

Una de esas acciones que Martínez ha destacado con más acento ha sido "la defensa de los valores socialistas frente al fascismo" y las oligarquías que representa la ultra derecha.

De Sánchez, Martínez ha afirmado que el presidente del Gobierno es el de los "derechos" y ha apuntado que está "en primera línea" de combate; en definitiva, "en el lado correcto de Europa". Por eso el socialismo de Castilla y León están "orgulloso del presidente del presidente y del secretario general".

Una importancia que también ha extendido a la militancia con el trabajo con la base de la secretaria de organización, desde los territorios y los municipios, del PSOE, Rebeca Torró, también presente en la presentación de la campaña.

Martínez ha recordado que en el PSOE están "los mejores" de los españoles, sus alcaldes y alcaldesas, en total 2.248 "héroes y heroínas", llamados a "cambiar" Castilla y León desde "la primera línea de frente para combatir los 40 años de PP", ha subrayado el candidato y actual alcalde de Soria.

Precisamente se ha referido a su ciudad y a su provincia a quienes ha agradecido el trabajo realizado estos meses desde que asumió la Secretaría General de Castilla y León. Los socialistas han propuesto un "proyecto político integral" que no es un catálogo de propuestas sino "un modelo de comunidad" desde la escucha y la participación.

