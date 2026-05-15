Martínez reivindica el sector Primario como pilar de la estructura económica de CyL en su visita a la Feria de Almazán

Carlos Martínez en la visita a la Feria de Almazán. - EUROPA PRESS

SORIA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha reivindica al sector primario como "pilar de la estructura económica" de la Comunidad al tiempo que ha recordado que es un sector "que no está pasando unos momentos especialmente fáciles".

Así se ha pronunciado el líder socialista en la visita que ha realizado este viernes a la 64 edición de la Feria de Maquinaria Agrícola que se celebra en el municipio soriano de Almazán en el día de San Isidro.

En declaraciones a los medios, Martínez ha destacado la importamncia y el papel de este tipo de ferias como "motor de desarrollo y arraigo" en el territorio" además de "sostenibilidad" de los pequeños y medianos municipios de la comunidad.

Asimismo, el responsable socialista se ha referido a la situación del sector y ha recordado que el próximo 20 de mayo se ha convocado una protesta en Valladolid para defender "que la necesidad de la subsistencia de la producción alimentaria es una garantía de fijación de población al territorio, pero también de creación de riqueza y de garantía de esa seguridad alimentaria.

Algo que para el secretario regional del PSOE es "absolutamente fundamental" como se ha podido ver en tiempos "de crisis económica, de crisis sanitaria".

Por ello, Carlos Martínez ha pedido sensibilidad institucional con este sector "que está reclamando un futuro" para el territorio, para la Comunidad autónoma, para las nueve provincias.

En su visita, Martínez ha estado junto al alcalde Almazán, Jesús Cedazo, quien han subrayado la importancia de la colaboración de las administraciones para la organización de un evento como este, no solo el más importante y antiguo de cuantos se celebran en la provincia de Soria, sino también en toda Castilla y León.

Por su parte, el director de la Feria, el concejal Enrique Fernández Pinedo, ha desgranado de manera breve las diferentes actividades del programa que acompañan a esos 160 expositores. Hay varias catas de vino, un globo aerostático, charlas o exhibición de tallado en motosierra.

Dentro de esos 160 expositores, no faltan los más tradicionales como los de madera, maquinaria agrícola o automoción, que son el germen de la Feria, a los que se han ido añadiendo con el tiempo otros muchos tipos de puestos dentro de este evento multisectorial.

Fernández Pinedo calcula que durante estos tres días se espera una afluencia de unas 30.000 personas, venidas de todos los puntos de la provincia y de otras provincias limítrofes.

Este año, además, el domingo coincide con San Pascual Bailón, el primero de los dos días en los que se celebra la tradicional Fiesta del Zarrón, así que el director anima a todos los visitantes a disfrutar por la mañana esta festividad y a pasear por la tarde por la Feria.

En la inauguración también han estado el presidente de la Diputación Provincial de Soria, Benito Serrano; la delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio; la directora general de Protección Civil, la soriana Virginia Barcones; y el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre.