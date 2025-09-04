Martínez reprocha Mañueco "llegar 40 años tarde" a los incendios de CyL y tras 170.000 hectáreas arrasadas

BURGOS 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario General del PSOE, en Castilla y León, Carlos Martínez, ha reprochado al presidente de la junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por "llegar 40 años tarde", una vez más, a los incendios de la Comunidad.

El líder regional de los socialistas ha realizado estas declaraciones este jueves en Covarrubias (Burgos) durante la inauguración del Festival de Mujeres Creativas de Castilla y León, donde ha asegurado que Mañueco llega tarde después de 40 años y 170.000 hectáreas calcinadas.

Al respecto, el socialista ha criticado a los integrantes del Gobierno regional del que dice que "están como pollos sin cabeza, inmersos en una carrera de autos locos" intentando poner medidas encima de la mesa "para dar la sensación" a la ciudadanía de que han reaccionado.

Sin embargo, Martínez entiende que esa reacción es tardía y "mala" después de todo lo ocurrido en las últimas semanas con los incendios de las provincias de Zamora León y Palencia. Y es mala, ha dicho, porque una vez más "la soledad" en la que siempre se encuentra el presidente es el lecho de "sus grandes ideas, las únicas posibles".

Este modo de obrar, a juicio de Martínez, es "de espaldas al territorio y de espaldas a los propietarios" de esas masas forestales que, en gran parte, son de los ayuntamientos y las mancomunidades.

Martínez ha reprochado también al Ejecutivo por no haber aún llamado a consulta a los propietarios privados forestales, una consulta, que según el socialista, debe servir "para plantear una reflexión real y eficaz sobre cuáles son las medidas a tomar para resolver el reto del fuego".

A lo largo de su intervención, el líder regional socialista Martínez lamenta que este Gobierno "no ha aprendido absolutamente nada después de todo lo ocurrido", al tiempo que ha subrayado que Mañueco, al que critica por su "soberbia, la falta de diálogo y de escucha".