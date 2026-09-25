Martínez Ribera toma posesión de la Cuarta Subinspección del Ejército y como comandante militar de Valladolid y Palencia. - MINISTERIO DE DEFENSA

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El general de brigada Vicente Martínez Ribera ha tomado posesión de su cargo como jefe de la Cuarta Subinspección General del Ejército (Noroeste) y comandante militar de Valladolid y Palencia. El acto ha tenido lugar en el Palacio Real de Valladolid y ha sido presidido por el jefe de la Dirección de Acuartelamiento, el general de división Santiago Juan Fernández Ortiz-Repiso.

La ceremonia ha contado con la presencia de autoridades civiles y militares de Valladolid y Palencia, además de personal civil y militar de la Jefatura, así como familiares y compañeros del nuevo general. Durante el desarrollo del acto se han rendido honores a la autoridad presidencial, se ha leído la orden de nombramiento, se ha pronunciado la fórmula de toma de posesión, se ha entregado el guión de la unidad y se ha formalizado la lectura de la orden como comandante militar de ambas provincias.

Durante su discurso, ha recordado que la misión encomendada se resume en garantizar instalaciones seguras y operativas, conservar y mejorar las infraestructuras y proporcionar las mejores condiciones de vida a quienes sirven en ellas. A su vez, ha señalado que asumirá el mando desde el ejemplo, la lealtad, la justicia, la cercanía y la responsabilidad.

Por último, el nuevo jefe ha dedicado unas palabras de agradecimiento a su familia y ha encomendado su labor al Apóstol Santiago para que guíe el cumplimiento del deber y proteja tanto a los compañeros destinados en Ceuta como a los desplegados en el exterior y a los fallecidos.

El acto ha finalizado con la pronunciación de los vivas reglamentarios.