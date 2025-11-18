Martínez ve a un Mañueco "muerto cual protagonista del 'Sexto sentido'" al que insta a "descansar en paz" fuera de CyL

VALLADOLID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE autonómico y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ve a un Alfonso Fernández Mañueco "muerto" cual "protagonista del 'Sexto sentido'" tras su declaración institucional del lunes y lamenta que "arrastra" a la Comunidad, por lo que le insta a "descansar en paz en otro sitio que no sea Castilla y León".

En declaraciones recogidas por Europa Press tras su reunión con la Asociación de Castilla y León de Enfermería Familiar y Comunitaria, Martínez ha lamentado la "realidad" en materia de Sanidad en una Comunidad, que "se niega a agonizar con un Gobierno que agoniza".

En este sentido, y ante la petición del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco a los grupos de retirar las enmiendas a la totalidad, ha defendido la decisión del Grupo Parlamentario Socialista.

Así, ha criticado que Fernández Mañueco haya optado por un declaración institucional grabada para realizar esta petición, "adelantando la Navidad cual maduro e ignorando la realidad cual Mazón, sin plantear ningún tipo de salida" para impulsar la negociación de los Presupuestos autonómicos.

"Vamos a decirle que vale de discursos en plasma, vamos a decirle que tiene que bajar al territorio, vamos a decirle que tiene que empezar a salir de esa burbuja en la que está aislado un señor que ya es pasado de esta Comunidad. Lo mejor que le podemos dedicar es que se descanse en paz en otro sitio que no sea Castilla y León porque aquí ya ha descansado bastante", ha apostillado ante ello, para reivindicar que la "sociedad" de la Comunidad "necesita estar viva" y no ser "arrastrada": "Todavía no se ha dado cuenta de que la sociedad va por un lado y el Ejecutivo va en dirección opuesta".

Con ese "objetivo" de que Fernández Mañueco "descanse en paz" fuera de Castilla y León, ha indicado, el PSOE presenta esa enmienda a la totalidad, una negativa al proyecto de Presupuestos de la Comunidad que también presentan otros grupos, como ha recordado Martínez, quien ha pedido, asimismo, que Fernández Mañueco, empiece "a dar la cara".

Así, ha llamado al presidente de la Junta y del PP a "no esconderse una vez más detrás de sus consejeros" en el Pleno que tendrá lugar el jueves y en el que se debatirán las enmiendas a la totalidad.

UNOS PRESUPUESTOS "INFAMES"

Martínez ha confesado, asimismo, que desearía que Fernández Mañueco llamará al Grupo Socialista en pro de sacar adelante las cuentas, si bien, ha lamentado, su "reacción rápida" ha sido una "negativa" a la solicitud de una reunión con "rigor y seriedad" para abordar un borrador que considera "infame".

De este modo, ha censurado que el presidente del Ejecutivo autonómico no apueste por el "acuerdo y el consenso", si no que lance a los grupos a la "tramitación parlamentaria pura y dura". "Nos limita (...). Falta trabajo y voluntad", ha aseverado, para advertir que a ello ha estado "acostumbrado el PP desde hace 40 años".

El líder del PSOE en Castilla y León ha apelado a Fernández Mañueco a "sentarse y plantear" otras cuentas y ha reclamado que no "genere una cortina de humo" para no hablar de los casos de corrupción como la 'trama eólica', sobre la que ha lamentado el "atronador silencio" de los 'populares' que guardan "muertos en el armario".

No obstante, ha señalado que no pueden tener "esperanza" en este aspecto porque no han visto al presidente de la Junta "reconocer un error": "La única esperanza que alberga el señor Fernández Mañueco es perder por poco las elecciones, porque es consciente de que las va a perder y que esa muleta a la que aspira, y creo que piensa tener siempre, que es Vox, vuelva a aupar a un Gobierno que volverá a abocar a la parálisis".

ATENCIÓN PRIMARIA, A LA "INICIATIVA PRIVADA"

En materia de Sanidad, Martínez ha acusado a Fernández Mañueco de tener "voluntad" de "generar espacio" para que la Atención Primaria "quede en la iniciativa privada" y de "abandonarla a su suerte".

En este sentido, el secretario general de Sanidad y portavoz en las Cortes del PSOE de Castilla y León, Jesús Puente, ha avisado, tras la reunión con la Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria, del "riesgo inmediato de que los centros de salud se queden sin tutores para formar a especialistas internos y residentes" en este ámbito.

"Castilla y León tiene que tener en cuenta su capital humano", ha demandado, para reivindicar a las enfermeras especialistas de enfermería familiar y comunitaria como "pieza angular" de una sanidad que está en "crisis", pues estas profesionales de los centros de salud se ven "expulsadas a los hospitales".