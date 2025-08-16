Más de 1.000 aspirantes en el curso de la Junta para la bolsa de secretarios-interventores en pequeños ayuntamientos

VALLADOLID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha publicado el listado definitivo de aspirantes que cuenta con 1.100 plazas, 100 más que en la convocatoria anterior, para realizar el curso de acceso para formar parte de la segunda edición de la bolsa de interinos destinada a desempeñar funciones de secretaría-intervención en pequeños municipios de la Comunidad.

Según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press, la formación, organizada y financiada en su totalidad por la Administración autonómica, dará comienzo el sábado 8 de noviembre de 2025 en cada una de las nueve provincias, con una duración total de 130 horas, de las que 50 serán online.

Asimismo, se han publicado los nombres de las 855 personas que quedarán exentas de realizarlo al haber superado ya la primera edición de la bolsa o acreditar al menos un año de experiencia en el puesto.

Estos se sumarán a los nuevos aspirantes que superen el examen, así como a quienes hayan aprobado uno o varios ejercicios de las oposiciones de funcionario de carrera en las escalas de Secretaría-Intervención, Secretaría de Entrada e Intervención-Tesorería.

La nueva convocatoria introduce, además de la ampliación de plazas y horas de formación, un mayor periodo de estudio entre la finalización del curso y el examen, con el objetivo de facilitar la preparación de los candidatos y garantizar la calidad del servicio en los municipios.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha destacado que la Junta de Castilla y León mantiene "un compromiso firme y sostenido con el desarrollo y la sostenibilidad de los municipios más pequeños".

Durante la primera edición de esta bolsa, aún vigente hasta septiembre de 2026, los ayuntamientos han valorado "la rapidez" en los nombramientos, que se han producido en menos de diez días desde la solicitud, así como la adaptación de los secretarios-interventores, la mayoría sin experiencia previa. También los aspirantes ha valorado "la gratuidad, accesibilidad y profesionalidad" del curso formativo.