Más de 11.000 niños participarán en los Juegos Escolares Municipales del curso 2025-2026

VALLADOLID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Juegos Escolares Municipales de la Fundación Municipal de Deportes contará con más de 11.000 participantes durante el curso 2025-2026 para fomentar el deporte base y la convivencia entre los centros educativos de la ciudad.

En esta temporada se han convocado 28 modalidades deportivas, cpon la recuperación de tenis y vóley playa, y la incorporación, por primera vez, de taekwondo.

El programa incluye 24 modalidades competitivas y cuatro no competitivas con tres torneos prebenjamines, según ha informado el Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

Entre las disciplinas competitivas destacan 16 individuales (como atletismo, gimnasia rítmica, patinaje, tiro con arco o esgrima), seis colectivas (baloncesto, balonmano, fútbol sala, voleibol, entre otras) y dos acuáticas (natación y salvamento y socorrismo).

Las modalidades no competitivas comprenden predeporte y los torneos prebenjamines de baloncesto, balonmano y fútbol sala, orientados a la iniciación deportiva y la participación lúdica.

La competición de deportes colectivos arrancó el 25 de octubre con los grupos A de baloncesto. El pasado fin de semana se han celebrado las primeras jornadas oficiales de esgrima, atletismo, baloncesto, balonmano, fútbol sala, patinaje de velocidad y voleibol, lo que ha marcado el inicio oficial de la competición escolar de Valladolid.

Esta edición se inicia con 11.185 jugadores inscritos, junto a 877 entrenadores y 118 delegados, lo que supone un total de 13.619 licencias registradas en el mes de noviembre.

Del total de jugadores, 6.149 son mujeres (54,98 por ciento) y 5.036 hombres (45,02 por ciento), lo que refleja la tendencia de las últimas temporadas hacia una mayor participación femenina en la competición escolar.

Por categorías, la Alevín es la más numerosa con un 24,26 por ciento de las licencias, seguida de las categorías Benjamín (21,26 por ciento) e Infantil (18,70 por ciento). En cambio, la categoría Juvenil registra un 7,59 por ciento, lo que puede deberse a que los deportistas de mayor edad compiten ya en ligas federadas o han abandonado la práctica deportiva.

Por deportes, el baloncesto encabeza el número de licencias con 3.754 (incluidos entrenadores y delegados), seguido del voleibol con 2.776 y del fútbol sala con 1.663. También destacan disciplinas como gimnasia rítmica (956 licencias hasta el momento, teniendo en cuenta que la competición comienza en febrero de 2026 y que hasta entonces crecerán las inscripciones) y atletismo (922).