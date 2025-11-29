Más de 1.300 palentinos protestan contra las pantallas acústicas y la solución de Adif a las obras del AVE a Cantabria

Concentración vecinal en la Plaza Mayor - EUROPA PRESS

PALENCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.300 personas, según datos de la Policía Nacional, han secundado la concentración convocada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia (FAVPA) para mostrar su rechazo a los planes de ADIF sobre las obras de alta velocidad a Cantabria, por el soterramiento y contra las pantallas acústicas.

Los participantes se han concentrado en la Plaza Mayor para recorrer después el camino la estación de ferrocarril y, de allí, hasta la subdelegación del Gobierno.

Los manifestantes han reiterado las críticas a ADIF, al ministro de Transportes y también a la Junta de Castilla y León a los que han acusado de no posicionarse a favor de los palentinos.

En la marcha han participado representantes de todos los grupos políticos municipales y del equipo de Gobierno con la alcaldesa, Miriam Andrés, a la cabeza.

Los representantes de las diferentes asociaciones vecinales y de los vecinos del Camino Viejo de Husillos han tomado la palabra al final de la manifestación para insistir en sus reivindicaciones: "el rechazo a la pretensión de ADIF de partir la ciudad en dos, el derecho de Palencia a ser una ciudad urbanizada, unida y no degradada", han apuntado antes de exigir soluciones diferentes a las pantallas acústicas y apoyar el soterramiento "por ser un derecho adquirido", han concluido.