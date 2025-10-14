Más de 1.300 profesionales y 155 organizaciones participarán en la XI edición de Mercartes del 21 al 23 de octubre

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.300 profesionales y 155 organizaciones expositoras participarán en el XI Mercado de las Artes Escénicas (Mercartes), que se celebrará del 21 al 23 de octubre en la Feria de Valladolid para generar oportunidades de negocio.

La XI edición de este mercado bienal, organizado por la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza (Faeteda) y la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales, se ha presentado este martes en un acto en el que han participado la directora general de Políticas Culturales, Inmaculada Martínez; la concejal de Educación y Cultura, Irene Carvajal, y el director general de la Feria de Valladolid, Alberto Alonso, entre otros representantes.

En este contexto, Martínez ha destacado el "gran potencial" de Mercartes como "punto de encuentro entre los profesionales del sector y foro propicio para la generación de oportunidades de negocio", así como ha reivindicado que "pone el foco sobre el valor fundamental de las artes escénicas en la cultura y la importancia de favorecer el desarrollo y el crecimiento de este sector".

En este sentido, la directora general ha ensalzado que la cita se ha convertido en un "espacio profesional de referencia" que "favorece el reencuentro, el debate y el contacto entre los diferentes profesionales de la cadena de valor de este sector en España", como creadores, productores, distribuidores, exhibidores o proveedores de servicio, entre otros.

"Mercartes es una actividad clave para afianzar y estrechar vínculos profesionales en el sector de las artes escénicas y de la música, facilitando el contexto que contribuya a dinamizar este mercado, y aprovechando el escaparate para promocionar y dar mayor visibilidad a toda la oferta de actividad cultural de la Comunidad", ha subrayado.

Mercartes, que en 2023 se cerró con más de 1.300 profesionales, más de 150 expositores y más de 1.500 citas de negocio, contará este año con una delegación internacional formada por gestores de festivales e instituciones culturales de Croacia, Italia y Francia.

En este contexto, Castilla y León se presenta en este evento con una identidad "cultural, diversa y en constante avance" con el objetivo de "facilitar el encuentro de los profesionales del sector y proyectar y dar visibilidad al potencial que tiene como destino para la programación, promoción y fomento de iniciativas y proyectos de interés cultural".

Bajo el lema 'Castila y León, arte en movimiento', la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte participa en este certamen con un stand promocional, que tiene como objetivo mostrar de "forma unificada" la riqueza cultural de la Comunidad a través de sus principales contenedores culturales y festivales.

Música, teatro, danza, artes visuales, patrimonio y nuevas disciplinas se dan la mano en el expositor autonómico, aunando todas las propuestas que ofrecen los grandes contenedores culturales, desde el Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid, hasta el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), en León, pasando por el Museo de la Evolución Humana, en Burgos, el Museo Etnográfico de Castilla y León, en Zamora, el Museo de la Siderurgia y la Minería de CyL, en Sabero o el Centro de Innovación, Diseño y Cultura Palacio de Quintanar, en Segovia.

Igualmente, la oferta de festivales artísticos de Castilla y León que se extienden por todo el territorio son un "importante motor" de las industrias culturales y creativas en el ámbito de las artes escénicas.

En concreto, en este foro se quiere mostrar la oferta de festivales de organización propia que promueve la Consejería, como el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León (FÀCyL), en Salamanca; el Festival Internacional de Circo de Castilla y León (Cir&Co), en Ávila, y el Festival Escenario Patrimonio, que promueve las artes escénicas en lugares singulares del patrimonio histórico y artístico en el medio rural de la Comunidad, además del Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León (FIFCyL), en Palencia.

Finalmente, se aprovechará para dar a conocer el programa 'Biblioescena', una iniciativa de la Consejería que promueve las artes escénicas en las Bibliotecas Públicas de la Comunidad, mediante un circuito de espectáculos artísticos que recorren todo Castilla y León.