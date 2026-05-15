Más de 150 asistentes y una treintena de empresas convierten 'Press Start' en el gran foro del videojuego en Valladolid

David García (3 i), durante una de las jornadas del foro. - UEMC

VALLADOLID 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) y el Ayuntamiento de Valladolid han consolidado este viernes a la ciudad como uno de los "principales puntos de encuentro del talento y la industria del videojuego" en Castilla y León con la celebración de la jornada profesional 'Press Start', un encuentro que ha reunido a más de 150 asistentes y cerca de una treintena de empresas vinculadas al ecosistema tecnológico, creativo y digital.

La iniciativa, desarrollada en el marco del proyecto Campus Innova-Sostenible financiado por la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid (IdeVa), ha convertido a la Universidad Europea Miguel de Cervantes en un espacio de "referencia" para analizar el presente y el futuro de la industria del videojuego y los contenidos digitales, abordando cuestiones relacionadas con la empleabilidad, la generación de nuevos modelos de negocio, la monetización, el desarrollo de talento y el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en el sector.

La jornada ha reunido a profesionales con experiencia en proyectos internacionales y estudios independientes, ofreciendo una visión práctica sobre el funcionamiento real de la industria. Entre los ponentes han participado Pablo José de Andrés, Senior Technical Artist con trayectoria en producciones como S.T.A.L.K.E.R. 2, The Callisto Protocol o Tomb Raider; Bárbara Barroso, experta en formación internacional y embajadora de Mujeres en Videojuegos; y Carlos Belenguer (MelenitasDev), especializado en nuevos modelos de monetización y creación de comunidades digitales, detalla la institución académica a través de un comunicado.

Uno de los momentos centrales del encuentro ha sido la presentación de Tech Lab 1094, el Laboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales de Castilla y León impulsado por el Ayuntamiento de Valladolid a través de IdeVa, concebido como un centro estratégico para el desarrollo de la industria del videojuego, las artes digitales y los contenidos inmersivos.

El proyecto nace con el objetivo de fomentar el emprendimiento, atraer talento y consolidar un ecosistema innovador vinculado a los videojuegos, la realidad virtual y aumentada, la inteligencia artificial y la producción audiovisual.

Ubicado en una nave de 700 metros cuadrados en la calle Valle de Arán y dotado con una inversión superior a 1,8 millones de euros, Tech Lab 1094 contará con equipamiento tecnológico de última generación, incluyendo 74 estaciones de trabajo de alto rendimiento, plató de producción virtual, sala de captura de movimiento, cúpula de fotogrametría, robótica aplicada con inteligencia artificial y tecnologías inmersivas de realidad virtual, aumentada y mixta.

El laboratorio está orientado a servir como espacio de formación, incubación y aceleración de proyectos para estudios independientes, startups y emprendedores del sector digital, reforzando además la conexión entre universidad, empresa y nuevos perfiles tecnológicos. El proyecto mantiene colaboración con entidades como VAGDA, ASIVI, Madrid in Game o el Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga, consolidando a Valladolid dentro del mapa nacional de los contenidos digitales y la economía creativa, detalla el comunicado.

El programa de 'Press Start' ha incluido además la presentación de la Valladolid Game Development Association (VAGDA), una iniciativa orientada a fortalecer el tejido profesional del desarrollo de videojuegos en la ciudad y a fomentar la colaboración entre perfiles creativos, técnicos y empresariales.

Además de las ponencias y mesas de debate, 'Press Start' ha favorecido la conexión directa entre estudiantes, empresas, desarrolladores y profesionales del sector mediante distintos espacios de networking y trabajo colaborativo, reforzando la apuesta de Valladolid por consolidar un ecosistema vinculado a la economía digital y las industrias tecnológicas emergentes.

MESA REDONDO

La jornada ha concluido con una mesa redonda centrada en 'El futuro del talento y la tecnología', en la que los participantes han analizado los retos de la industria del videojuego, la evolución de los perfiles profesionales y las oportunidades que abre un entorno cada vez más digitalizado y competitivo.

Con iniciativas como 'Press Start', la UEMC y el Ayuntamiento de Valladolid refuerzan su estrategia conjunta para posicionar a la ciudad como referente en innovación, transferencia de conocimiento y formación de talento especializado en sectores vinculados a la economía digital, los videojuegos, la inteligencia artificial y los nuevos modelos productivos emergentes.