Más de 200 inscritos en el Simposio Internacional del Sol y los Eclipses (Solpé) que se celebra el lunes en Palencia

Cartel del simposio internacional que se celebrará en Palencia el 18 de mayo. - DIP PALENCIA

PALENCIA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El simposio internacional del Sol y los Eclipse (Solpé), que se celebrará el próximo lunes, 18 de mayo, en el centro cultural de Palencia, organizada por la Diputación Provincial, cuenta ya con más de 200 inscritos.

El simposio, que cuenta también en la organización con el ingeniero aeronáutico de la Agencia Espacial Europea César García Marirrodriga, nace con el objetivo de acercar a la ciudadanía los últimos avances en el conocimiento del Sol, al tiempo que pone en valor la relevancia histórica, científica y cultural de los eclipses.

Además, el encuentro pretende convertirse en un espacio de intercambio entre especialistas, estudiantes y público general, fomentando el interés por la ciencia, la divulgación astronómica y las vocaciones científicas entre los más jóvenes.

Tras la inauguración, a cargo de la presidenta de la Diputación, Ángeels Armisén, tendrá lugar la primera ponencia a cargo del profesor José Carlos Toro, bajo el título 'Los eclipses y su impacto en la ciencia y el conocimiento'.

A continuación, intervendrá el profesor Javier Rodríguez-Pacheco con la conferencia 'El Sol: del núcleo a la fotosfera'. La sesión matinal continuará con la participación de Marco Romoli y su intervención 'La corona del Sol'. Antes de la pausa para el almuerzo, el ponente palentino y profesor de física Óscar Díez Higuera cerrará la mañana con la charla 'El eclipse de 2026 en Palencia', centrada en uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de las próximas décadas.

La jornada de tarde se iniciará con la intervención del ingeniero aeronáutico de la Agencia Espacial Europea, César García Marirrodriga, quien ofrecerá la ponencia 'El Sol desde el espacio: SOHO y Solar Orbiter', centrada en las principales misiones espaciales dedicadas al estudio de nuestra estrella.

A continuación, volverá a intervenir el profesor Javier Rodríguez-Pacheco con la conferencia 'Viviendo con (dentro de) una estrella', en la que abordará la influencia del Sol y su actividad en nuestro entorno y en la vida cotidiana.

Posteriormente, será el turno de los estudiantes de la Universidad de Valladolid David Ramos y Víctor Cob Antolín, quienes ofrecerán la ponencia '¿La realidad física se modela o se revela?', aportando la mirada y las inquietudes de las nuevas generaciones de investigadores vinculados al ámbito de la física y la astronomía.

El Simposio concluirá con la mesa redonda 'El aspecto humano de la ciencia', moderada por el propio César García Marirrodriga, que servirá como espacio de reflexión y diálogo entre ponentes y asistentes sobre la dimensión social, divulgativa y humana de la investigación científica.