Más de 2.500 personas se dan cita en la feria de empleo, innovación y emprendimiento de Valladolid

VALLADOLID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.500 personas se han dado cita en la tercera edición de la Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento de Valladolid que ha reunido a 90 empresas participantes con una oferta laboral de más de un millar de vacantes de empleo y se consolida como punto de conexión entre talento y nuevas oportunidades laborales.

Los participantes han podido realizar entrevistas con responsables de recursos humanos, así como recibir asesoramiento y orientación laboral personalizada por parte del equipo de Empleo de la Cámara.

La inauguración ha contado con la participación del presidente de la Cámara de Valladolid, Víctor Caramanzana; el gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco; la gerente territorial del Ecyl en Valladolid, Alicia García; la concejala de Modernización Administrativa del Ayuntamiento de Valladolid, Silvia Tomillo; el diputado del Área de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico de la Diputación de Valladolid, Roberto Migallón, y el director del Área de Negocio de CaixaBank en Valladolid, Jesús David García.

En esta tercera edición han participado 90 empresas con una oferta total de más de 1.000 vacantes dirigidas a perfiles muy diversos, desde administrativos, operarios y técnicos de calidad, hasta especialistas en mantenimiento, desarrollo, producción, marketing, ventas y profesionales para diversos sectores como la construcción, hostelería, industria agroalimentaria y vitivinícola, sanidad, atención social o formación.

A lo largo de la jornada han pasado por el recinto más de 2.500 personas, entre demandantes de empleo, profesionales en activo interesados en impulsar su trayectoria laboral y estudiantes de último curso.

Además, la feria ha apostado por alinearse con las últimas tendencias, poniendo el foco en la inteligencia artificial y en su capacidad para impulsar la empleabilidad y transformar los procesos de selección y desarrollo profesional.

El encuentro también ha puesto el foco en el emprendimiento, ofreciendo información y orientación sobre la creación de empresas y el autoempleo como opción viable para quienes desean iniciar su propio proyecto.

Por último, los asistentes han podido asistir a un completo programa de talleres y conferencias a lo largo de toda la mañana, en el que se han abordado temas clave como la búsqueda de empleo, el desarrollo del talento, la IA aplicada a los procesos de selección, habilidades para entrevistas, creación empresarial y acceso a microcréditos. Además, el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León ha impartido una sesión específica sobre apoyo y recursos para empresas y emprendedores.

Por último y como novedad, el encuentro ha estrenado una plataforma digital que facilita la interacción entre asistentes y empresas, permitiendo consultar desde el móvil todas las vacantes disponibles y acceder a información detallada sobre cada oferta.

La Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento ha sido organizada por la Cámara de Comercio de Valladolid junto al Servicio Público de Empleo de Castilla y León, con el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid, a través de Ideva, la Diputación provincial y CaixaBank Dualiza.