Mas de 2.600 personas participan en la 30 edición del Circuito 'Las Cinco Leguas - Mayte Martínez'

Mayte Martínez junto al presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, en la salida de la carrera en Mucientes - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.608 personas adultas ha participado en la 30 edición del Circuito 'Las Cinco Leguas - Mayte Martínez', organizado por la Diputación de Valladolid, una competición que ha celebrado su última jornada este domingo, 26 abril, en Mucientes.

El evento comenzó el 8 de marzo en Valoria de la Buena, donde se registraron 606 inscritos y 388 finishers adultos, tras lo que ha pasado también por Pedrajas de San Esteban, con 457 inscritos y 377 clasificados; Aldea de San Miguel, con 541 participantes y 317 finishers, y Rueda, con 498 inscritos y 297 clasificados.

Mucientes ha sido la última parada del circuito y ha contado con 506 corredores inscritos, así como con la visita del presidente provincial, Conrado Íscar, y la atleta Mayte Martínez, según ha precisado la institución en un comunicado recogido por Europa Press.

Así, la Diputación de Valladolid ha destacado que la participación ha superado las expectativas en todas las pruebas disputadas hasta la fecha, con 2.608 corredores en el total del circuito en esta 30 edición.

Las categorías infantiles, desde SUB 6 hasta SUB 16, han aportado otro de los "grandes atractivos" de cada jornada, con más de cuatrocientos participantes por prueba en cada municipio, donde los más pequeños en las categorías no competitivas reciben medalla para subrayar el mensaje de que el deporte "es para todos y a cualquier edad".