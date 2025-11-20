Más de 300 personas de toda España se reunirán la próxima semana en el evento de formación tecnológica PonfesT (León)

Cartel del PonfesT, el evento de formación tecnológica de alto nivel que se celebrará en el Campus de Ponferrada de la ULE. - ULE

PONFERRADA (LEÓN), 20 (EUROPA PRESS)

Más de 300 personas de toda España se reunirán en PonfesT, el evento de formación tecnológica de alto nivel que se celebrará en el Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE) entre los días 26 y 28 de noviembre.

En el encuentro se abordarán las últimas tendencias de la Inteligencia Artificial (IA) y sus aplicaciones prácticas, la ciberseguridad, la colaboración entre desarrolladores y start-ups o las soluciones web basadas en Wordpress como punto de unión entre educación y empresa.

A lo largo de tres jornadas este encuentro tecnológico multidisciplinar se desarrollará mediante más de 30 charlas, talleres y mesas redondas estructuradas en cinco seminarios "clave", si se suman las I Jornadas de Geotecnologías que tendrán lugar el día 27 de noviembre, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

PonfesT se inaugurará el martes 26 de noviembre a las 15.30 horas con el AgentCon, el primer evento de estas características celebrado en el sur de Europa y que contará con once de los 46 expertos en Microsoft que hay actualmente en España.

Ponentes como Lee Stott, Principal Cloud Advocate Manager en Microsoft o María Soto, Microsoft AI MVP, abordarán cómo los agentes de IA están redefiniendo la forma en que las aplicaciones comprenden, razonan y actúan.

CREAR SUS PROPIOS PROYECTOS WEB

La tarde del 27 de noviembre estará dedicada al WordPress Campus Connect, un encuentro destinado a la adquisición de competencias digitales reales a través de actividades prácticas para que los asistentes sean capaces crear y gestionar sus propios proyectos web.

Para finalizar la semana tecnológica, el viernes 28 se simultanearán el DevFest, jornada centrada en el desarrollo, la creatividad y la comunidad tech con el objetivo de impulsar la colaboración entre desarrolladores y start-ups; y el CTF de Ciberseguridad.

Pensado y dirigido para todos los públicos y no solo para profesionales, el PonfesT se establece como una plataforma "única" para el intercambio de conocimientos avanzados, la creación de redes de talento y la innovación práctica.