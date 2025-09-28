Más de 3.000 corredores participan en una XXXVI Media Maratón Ciudad de Valladolid marca por la lluvia

VALLADOLID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 3.000 corredores han participado este domingo, 28 de septiembre, en la XXXVI Media Maratón Ciudad de Valladolid en una jornada marcada por la lluvia en la que el vallisoletano Vicente Viciosa y la leonesa afincada en Badajoz Mónica Gutiérrez han sido los ganadores.

La edición de este año ha estrenado recorrido con una única vuelta de 21 kilómetros, por las principales calles de la ciudad y sin recorrer el paso "maldito" del túnel en la Avenida de Salamanca, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

La prueba masculina ha sido un "juego de ajedrez" con un grupo cabecero de cinco atletas que cuatro de ellos eran del equipo 'Vicky Foods Athletics' con el ganador del pasado año, David García; el vencedor en 2022 y 2023, Rubén Sánchez, Vicente Viciosa, y con Jorge Ruiz, quienes unieron sus fuerzas para marcar un ritmo que beneficiara a todos.

Asimismo, Viciosa, plata en 2024, ha jugado al gato y al ratón, dejándose llevar hasta el kilómetro 15 donde primero se descolgaron David García y Jorge Ruiz, mientras quienes aguantaron un poco más fueron Rubén Sánchez y el madrileño Guillermo Martínez-Lage, así que Viciosa esperó hasta el kilómetro 18 para el cambio que a la postre sería definitivo.

Así, el primer puesto fue para Vicente Viciosa, con un tiempo de 1:05.50, por delante de su compañero en el 'Vicky Foods Athletics', Rubén Sánchez, que ha finalizado la prueba en 1:06.28, y de Guillermo Martínez-Lage, que ha acabado la carrera en 1:06.33.

Mientras, en la prueba femenina el dominio de la ganadora del pasado año, Mónica Gutiérrez, fue de principio a fin. La atleta leonesa disfrutó de este nuevo circuito a una sola vuelta y llegó a línea de meta en 1:16.18 con más de dos minutos de ventaja sobre la segunda clasificada, Cristina Giurcanu, con un tiempo de 1:18.24, y la tercera, Blanca Castaño, que ha terminado la prueba en 1:20.59.

LEGUA

Por lo que se refiere a la Legua, en su edición número XI el triunfo fue para el atleta del 'Vicky Foods' Adrián Parras (16:59), por delante del atleta del 'ADSevilla' Alonso Zurro (17:24) y del corredor del 'Vino de Toro Caja Rural' Ignacio de la Cuesta (17:34),

En la parte femenina se ha impuesto la atleta del 'Lassie Corre' Bárbra Moragues (20:18), seguida de la corredora del 'Vino de Toro' Reyes Gutiérrez (21:18), y de la deportista del 'Carcoba- Ribamontan al Mar' Noelia Miguel (21:36).