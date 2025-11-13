Más de 32.000 menores de CyL pasan por el programa de Atención Temprana en los últimos diez años

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa de Atención Temprana se ha ocupado de más de 32.000 menores en los últimos diez años un modelo de "buena práctica" del que el Gobierno autonómico ha mostrado su "orgullo".

De hecho, el programa ha sido elegido por la Red Social Europea como uno de los proyectos finalistas en los Premios Europeos de Servicios Sociales 2025 en la categoría de Discapacidad y Accesibilidad en los Servicios Sociales que hoy se han entregado en Madrid y en los que ha estado presente la consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.

La también vicepresidenta ha recordado que esta red está formada por 35 países de ahí el "orgullo" por el reconocimiento a este proyecto de atención "universal y gratuitas" para niños de 0 a 6 años.

"Es un programa referente que llega a nuestro mundo rural. Más de 3.000 menores los que han sido atendidos este año, 3.310. 1.245 de ellos han sido atendidos precisamente en nuestros pueblos, en los pequeños municipios que tiene nuestra comunidad", ha detallado para recordad que Castilla y León no tiene lista de espera y que es "líder" en la prestación de servicios sociales.

"Así lo reconocen los diferentes informes. Precisamente porque somos la comunidad que más rápido resolvemos, porque somos la comunidad que no tenemos lista de espera, pero también porque somos la comunidad referente en atención, en este caso, a los más pequeños", ha argumentado.

Blanco ha recordado que se trata de un programa "innovador e integrador, que quiere llegar "a todo el territorio, a todas las familias". "Nos avala más de 32.000 menores que son los que han participado en este programa en estos diez años. Eso muestra la calidad de la gestión de Castilla y León, la calidad de la gestión de los servicios sociales y que además hay un proyecto para futuro", ha resumido.