PALENCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 35 jóvenes creadores, procedentes de todas las provincias de la Comunidad, han participado este fin de semana en el Complejo Castilla de Palencia, donde se ha celebrado la I edición de la Lanzadera Creativa.

Durante las jornadas, los participantes, de entre 18 y 35 años, han formado parte de un programa intensivo de talleres, experiencias creativas y actividades de 'networking' dirigidas a adquirir nuevas herramientas, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Entre las propuestas, los asistentes han asistido a la proyección de 'Los rapaces', un cortometraje del cineasta berciano Julu Martínez, ganador del primer premio de Cine en la presente edición, y han disfrutado de la actuación del grupo leonés Naked Eva, ganador del primer premio en la modalidad de Música en una edición anterior del certamen.

La Lanzadera Creativa ha contado con la aportación del experto en desarrollo artístico, inteligencia emocional y programación neurolingüística aplicada a creadores, José Feliciano; el artista plástico, investigador y docente, Eduardo Alonso; el cineasta y artista visual, Judro Guerrero; el dramaturgo, director teatral, actor, poeta y docente, Lorenzo Asensio; y el poeta, escritor, periodista y el director de la Fundación Vocento, Carlos Aganzo.

En este sentido, las jornadas han contado con la asistencia del director general de Juventud, Pablo Lázaro, quien ha puesto en valor el talento reconocido en el certamen Arte Joven.

La iniciativa, que ha formado parte del 'Programa Arte Joven: Jóvenes Artistas de Castilla y León', ha contado con un taller sobre el miedo escénico y la escucha en los procesos creativos impartido por Judro Guerrero y Lorenzo Asensio, así como una propuesta de reflexión sobre el diálogo interno de los creadores y la influencia de la mirada ajena en los procesos artísticos, dirigida por José Feliciano.

Asimismo, la programación del punto de encuentro del talento artístico emergente se ha completado con un taller de creatividad a cargo de Carlos Aganzo y se ha elaborado una obra colectiva de la mano de Eduardo Alonso.