Más de 3.700 personas pasarán la noche fuera de sus casas en León y Zamora por los incendios en ambas provincias

ZAMORA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 3.700 personas pasarán la noche fuera de sus casas en las provincias de León y Zamora por los incendios que afectan a la zona. En total, diez fuegos, ocho en León, uno en Zamora y uno de carácter interprovincial, el declarado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) que ha motivado la creación del Cecopi autonómico, constituido a la medianoche de este lunes en Zamora bajo la presidencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

En total, hay 24 localidades de ambas provincias desalojadas, 16 en León y ocho en Zamora. 3.100 de los desalojados son leoneses y el resto, zamoranos. Pasarán la noche en polideportivos o en casas de familiares a la espera de poder regresar mañana a sus casas, algo que dependerá de la evolución de los fuegos durante las próximas horas.

El presidente de la Junta ha explicado que las condiciones meteorológicas de ayer y hoy en las dos provincias "han sido extremas" y ha asegurado que esta noche se abre una "ventana de oportunidad" para poder contener los fuegos, tanto los de una provincia como los de la otra. Las temperaturas serán más frescas que en la pasada madrugada y, se espera, no soplará mucho el viento. "En condiciones ideales, se podrán perimetrar" los dos fuegos que hay en la provincia de Zamora, ha añadido el presidente.

Aún es pronto para hablar de extensión quemada en Zamora pero las 3.500 hectáreas en las que esta mañana se cifraba el incendio de Molezuelas se han quedado ya muy cortas. En este fuego, ha apuntado el presidente, se ha producido una reactivación que "es como si hubiera surgido de cero". El trabajo de la noche y la mañana "había sido fantástico", ha apuntado Mañueco, pero por la tarde la situación "se ha descontrolado. Esperamos que esta noche se pueda volver a controlar", ha añadido el presidente. En el caso de Puercas, preguntado por las causas, Mañueco se ha mostrado cauto, pues no a priori causas que hablen de intencionalidad. Con todo, el inicio del fuego está bajo investigación.

Mañueco, por lo demás, ha hecho propias las palabras que hoy ha pronunciado el consejero de Medio Ambiente en León y ha asegurado que la Junta pagará de forma "ágil y generosa" los bienes materiales de las personas que hayan perdido sus posesiones en estos fuegos. Los más relevantes, tres viviendas afectadas en Cubo de Benavente y, en el caso de León, cinco en Las Médulas. "Los alcaldes están haciendo un recuento y se establecerán" cuáles son los bienes a compensar, ha remarcado el presidente.