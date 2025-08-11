Más de 380 jóvenes participan en el voluntariado Cruz Roja Juventud en Valladolid

Imagen de uno de los voluntarios de Cruz Roja Juventud Valladolid durante una de las actividades - CRUZ ROJA VALLADOLID

Estos voluntarios han ayudado y apoyado a un total de 4.127 niños en diferentes actividades educativas y de inclusión en 2024

VALLADOLID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 382 jóvenes ha participado en el voluntariado de Cruz Roja Juventud en la provincia de Valladolid, donde ha ayudado y apoyado a 4.127 niños, adolescentes y jóvenes con actividades educativas y de inclusión social.

Así, como motivo del Día Internacional de la Juventud, la asociación ha hecho balance de las actividades y programas diseñados por el voluntariado que han respondido de forma integral a las necesidades de niños y jóvenes que han sido "protagonistas de su propio desarrollo".

Entre las áreas de trabajo de la sección juvenil, se encuentra el de Intervención e Inclusión Social que engloba todas las iniciativas que persiguen la inclusión social de niños y jóvenes con los proyectos de Infancia Hospitalizada, que cuenta con la subvención de la Junta y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y que está con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por ciento del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y sobre Sociedades para la realización de programas de interés general; la 'Promoción del Éxito Escolar' o 'El Juguete Educativo'.

En el área de Sensibilización y Prevención se encuentran los proyectos como 'Educación para la salud' y 'Prevención de Conductas Violentas e Igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres y sensibilización sobre la violencia de género', ambas con la misma subvención anteriormente mencionada; el 'Espacio Propio', con financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través del IRPF que propicia espacios seguros para las mujeres en contextos de ocio.

Además, se incluye el proyecto 'Sales hoy?' que responde a la necesidad de mantener acciones de prevención ante el consumo de drogas o las campañas de sensibilización y prevención que pretenden acercar temáticas como el acoso escolar, el medioambiente, la educación para la paz, la educación intercultural o los derechos humanos.

Por otro lado, en el área de Participación se fomenta la intervención infantil y juvenil en iniciativas que Cruz Roja realiza como el proyecto 'Pineo' y las acciones que se llevan a cabo en Ocio y Tiempo Libre como en el proyecto 'Lúdika' de actividades de verano para el colectivo de menores en situación de vulnerabilidad.

CAMPAÑA DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD

Cruz Roja Juventud ha puesto en marcha una campaña nacional bajo el lema 'Fuimos, seremos y SOMOS juventud' con el objetivo de "visibilizar el papel transformador que históricamente las personas jóvenes han desempeñado en la sociedad".

"En un momento en el que muchas veces se infravalora o estigmatiza a la juventud", ha enfatizado el director estatal de Cruz Roja Juventud David Fernández. "Es fundamental recordar que los jóvenes hemos sido protagonistas de los principales hitos de cambio, desde las revueltas estudiantiles hasta los movimientos por los derechos civiles y las actuales movilizaciones por el clima, la justicia social y la equidad", ha añadido.

Así, durante este mes de agosto se desarrollarán actividades virtuales y presenciales en todo el territorio, entre las que destacan vídeos temáticos sobre el impacto de la juventud en el pasado, presente y futuro; publicaciones en redes sociales que invitan a la participación y reflexión y dinámicas presenciales como 'El casting', 'La línea temporal' y 'El viaje en el tiempo', que permiten explorar los logros históricos y actuales de la juventud.

La campaña se difundirá a través de los canales oficiales de Cruz Roja Juventud en sus cuentas en redes sociales de Instagram, TikTok, Facebook y Twitter y contará con materiales adaptados a diferentes lenguas y territorios.