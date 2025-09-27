Más de 40 familias participan en la II Jornada de Autocuidado organizada por la Fundación Kike Osborne en Valladolid - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha acogido este sábado la II Jornada Taller de Autocuidado, organizada por la Fundación Kike Osborne, en la que han participado más de 40 familias y profesionales que cuidan de personas con discapacidad.

El encuentro se ha celebrado en la sede de la Fundación Intras y ha contado con la presencia de Àngels Ponce, terapeuta experta en acompañamiento a familias con hijos con discapacidad y especializada en duelo, quien ha compartido herramientas prácticas para fomentar el bienestar personal y familiar.

Durante la jornada, las familias asistentes han podido disfrutar también de un servicio de ludoteca para hijos e hijas con discapacidad y sus hermanos, lo que ha permitido ofrecer un espacio de respiro familiar mientras se desarrollaban las actividades formativas.

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas y ha recordado que "el autocuidado no es un lujo, es una necesidad".

"Es un orgullo que Valladolid acoja por segundo año esta jornada, que refuerza nuestro compromiso con la inclusión, la salud emocional y el apoyo a quienes más lo necesitan", ha añadido Nieto, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Por su parte, desde la Fundación Kike Osborne han subrayado su propósito de continuar ampliando el alcance de estas iniciativas: "La intención es recorrer diferentes ciudades con nuestros talleres, abordando temáticas que interesen e informen a las familias, porque saber es poder y cuanta más información proporcionemos sobre cómo ayudar a nuestros hijos y personas con discapacidad, muchísimo mejor. Nuestra misión es que ninguna familia se sienta sola ni desinformada".