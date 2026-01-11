Más de 43.600 esquiadores visitan las estaciones de San Isidro y Laciana-Leitariegos en Navidades

Más de 43.600 esquiadores visitan las estaciones leonesas de San Isidro y Laciana-Leitariegos durante Navidades - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 43.657 esquiadores ha visitado las estaciones de esquí gestionadas por la Diputación de León, San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, durante el reciente periodo navideño.

Ambas instalaciones han mantenido su actividad entre el 23 de diciembre de 2025 y el 11 de enero de 2026 con una oferta estable de pistas y remontes y con condiciones adecuadas para el disfrute de la nieve, pese a haberse visto obligadas a cerrar durante algunas jornadas para garantizar la seguridad de los usuarios ante las fuertes rachas de viento.

La estación invernal y de montaña de San Isidro ha recibido 36.000 usuarios y ha contado con un promedio de 9,5 kilómetros esquiables en los sectores de Cebolledo, Riopinos y Requejines, con once pistas aptas para todos los niveles de esquí y nueve remontes en servicio, entre ellos cuatro telesillas, un telesquí y cuatro cintas.

La estación, en la que los espesores han oscilado entre los 15 y los 60 centímetros de nieve polvo-dura, tuvo el lunes 29 de diciembre su día de mayor afluencia, con 4.281 esquiadores.

En cuanto a la procedencia, como es habitual, la mayor parte de los usuarios han llegado desde León, Castilla y León, Asturias, Galicia y Portugal, según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

En este mismo periodo, la estación de San Isidro ha permanecido cerrada durante tres días por el fuerte viento, lo que no ha impedido que estas navidades hayan sido las mejores de las últimas 15 temporadas en cuanto a número de usuarios, con un promedio diario que ha superado los 2.000.

Asimismo, la noche de Reyes tuvo lugar el tradicional descenso con antorchas de los Reyes Magos con su séquito, al que asistieron más de 250 visitantes que disfrutaron de la bajada, los fuegos artificiales, los caramelos y la entrega de regalos a los más pequeños.

Por su parte, la estación invernal Valle Laciana-Leitariegos ha contabilizado 7.595 asistencias durante el mismo periodo. La mayor afluencia se produjo el sábado 10 de enero, con 899 usuarios, mientras que el día anterior las instalaciones permanecieron cerradas a causa de las fuertes rachas de viento.

Pese a ello, la estación se ha mantenido con una media de ocho pistas abiertas, entre ellas tres verdes, cuatro azules y un circuito infantil, así como seis remontes en funcionamiento, que han permitido ofrecer hasta 3,445 kilómetros esquiables.

Los espesores se han situado entre los 10 y los 70 centímetros, con nieve de calidad variada, en esta estación que abrió sus instalaciones esta temporada el pasado 24 de diciembre, desde cuando se ha ofrecido a los usuarios pistas de iniciación e intermedias en las tres zonas de la estación, cota baja, media y alta.

Además, el día 6 de enero, los Reyes Magos de Oriente visitaron la estación y recorrieron las pistas de esquí a lo largo de todo el día.

Como es habitual, se recomienda a los usuarios consultar la página web oficial www.nieveleon.com para conocer el estado actualizado de las estaciones, posibles incidencias y la evolución de las condiciones meteorológicas.