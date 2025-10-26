Más de 52.000 personas marchan contra el cáncer en Valladolid

Una 'marea verde' de más de 52.000 personas marcha contra el cáncer en Valladolid - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 52.000 personas han formado este domingo una 'marea verde' que ha recorrido las principales calles de la capital vallisoletana en la XIV Marcha Contra el Cáncer de Valladolid, una edición que ha superado el récord de inscritos de la anterior edición con el objetivo de recaudar fondos para proyectos de investigación oncológica.

La marcha ha comenzado a las 10.30 horas en las pistas deportivas del paseo del Campo Grande y los participantes se han situado a partir de la línea de salida hacia la plaza de Zorrilla y en el paseo del Príncipe del Campo Grande.

En la primera línea se han situado los participantes que han realizado la prueba corriendo y en la segunda línea de salida (a la altura de la Oficina de Turismo) aquellas personas que han optado por realizar la marcha andando.

Entre las autoridades que han participado en la marcha han estado el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero; el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar; la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, así como diferentes concejales de la Corporación municipal.

En declaraciones a los medios antes de participar en la marcha, Carnero ha puesto en valor este evento que se desarrolla de forma anual y que es expresión de un "acto de solidaridad y bondad" para apoyar la investigación del cáncer que "salva vidas".

Por ello, ha trasladado todo el apoyo institucional a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y ha agradecido a los vallisoletanos esta "explosión ciudadana a favor de la lucha contra el cáncer".

El presidente de la AECC en Valladolid, Artemio Domínguez, por su parte, ha destacado que la marcha reúne a más de 52.000 personas, con familias completas, abuelos, padres, hijos y mascotas, y ha subrayado la importancia de "la solidaridad en la ciudad".

Además, ha señalado que la prevención "es fundamental y que la investigación, el diagnóstico y el tratamiento son pilares complementarios en la lucha contra el cáncer con la necesidad de mantener espacios saludables y libres de humo".

En este sentido, el presidente de la Diputación Provincial ha recordado el convenio de colaboración con la asociación para facilitar el transporte de pacientes con cáncer y ha informado de la apertura de nuevas sedes en zonas rurales.

Por su parte, el director comercial en Castilla y León de Iberdrola, Celiano García, ha apoyado "la marcha más numerosa de España" y ha reafirmado su compromiso de seguir al lado de la AECC. "Hay que continuar la colaboración durante muchos años más", ha apostillado.

El investigador en el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, José Manuel Muñoz, ha subrayado que siente una "gran responsabilidad porque mucha gente deposita sus esperanzas en la investigación". A este respecto, ha destacado que el apoyo ha permitido que el grupo crezca y avance de forma "extraordinaria en los estudios".

ACTIVIDADES

La edición ha estado acompañada de música durante el recorrido por las batucadas 'Sambulé', 'Bloco Feroz' y 'Conclave', que han tocado durante el recorrido en las principales plazas por las que se pasa en la marcha.

Además, el evento ha contado, a partir de las 12.00 horas, con la actuación del grupo vallisoletano 'Los Pichas' que estarán acompañados por 'Los Jimenos Band'.

La Diputación de Valladolid, en colaboración con las sedes locales de AECC, ha facilitado gratuitamente el acceso a la Marcha con un total de 17 autobuses que han movilizado a participantes de más de 40 localidades de la provincia y los ayuntamientos de otros municipios más cercanos a la ciudad también pondrán autocares.