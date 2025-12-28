Más de 5.500 corredores despiden el año en la Pucela Sansil más multitudinaria

Más de 5.500 corredores despiden el año en la edición más multitudinaria de la Pucela Sansil de Valladolid - PUCELA SANSIL

VALLADOLID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Valladolid ha vuelto a despedir el año con una auténtica fiesta del deporte y la convivencia a través de la celebración de la Pucela Sansil, la carrera popular de fin de año que este domingo ha batido su récord histórico de participación con más de 5.500 corredores, cifra con la que ha superado ampliamente los 4.000 inscritos de la edición anterior.

Desde primera hora de la mañana, las calles de la ciudad se han llenado de participantes, disfraces y público para disfrutar de una jornada marcada por el buen ambiente, el carácter familiar y el espíritu festivo que caracteriza a esta cita ya imprescindible del calendario deportivo vallisoletano.

A las 10.30 horas se ha dado el pistoletazo de salida al primer grupo de participantes, que ha dado inicio una carrera que ha recorrido el centro de la ciudad y que ha vuelto a convertir Valladolid en un gran escenario deportivo y popular.

Los primeros en cruzar la meta en la categoría masculina fueron David García Catalina (00:15:58), seguido de Daniel Martínez Hernando y Hugo Fernández Tovar.

En la categoría femenina, las ganadoras fueron Ángela Viciosa Villa (00:18:23), Elisa Escudero Garfia y Elena Díez de la Fuente. A las 11.30 los más pequeños también tuvieron su oportunidad con la salida de las carreras infantiles, que contaron con una gran participación, con casi 500 niños, y demostró el espíritu intergeneracional de la Pucela Sansil.

Además, la jornada ha tenido un marcado carácter solidario con la participación de Almanimal, una protectora de animales sin ánimo de lucro a la que fueron destinados íntegramente los ingresos de las inscripciones infantiles.

Uno de los momentos más especiales de la jornada fue la participación de los Silvestre de Año, que este año han sido el humorista Leo Harlem y la boxeadora Isa Rivero, quienes han animado a los participantes y contribuyeron a reforzar el carácter cercano y festivo del evento.

La carrera estuvo acompañada por la presencia de relevantes figuras institucionales de la ciudad, como Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid; Mayte Martínez, concejala de Deportes y Participación Ciudadana; Alejandro García Pellitero, concejal delegado general de Medio Ambiente; quienes participaron en el corte de cinta previo al inicio de la prueba, junto a representantes de los principales patrocinadores y colaboradores.

Uno de los momentos más divertidos y esperados ha sido el concurso de disfraces, que llenó las calles de Valladolid de color y originalidad.

Este año, la Pucela Sansil ha premiado al disfraz más original y creativo, tanto individual como colectivo, y en los próximos días se hará lo propio con los contenidos audiovisuales más creativos compartido en redes sociales, en el que se ha animado a los participantes a compartir sus mejores momentos.