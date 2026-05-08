Más de 600 atletas participarán en Villada en la primera prueba del circuito 'Palencia legua a legua'

PALENCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El circuito 'Palencia Legua a Legua' llegará este domingo, 10 de mayo, hasta Villada, que recibirá a más de 600 atletas, en lo que supondrá el pistoletazo de salida para una nueva edición de este tradicional circuito de pruebas atléticas.

El resto de pruebas para esta edición serán Quintana del Puente (31 de mayo), Herrera de Pisuerga (14 de junio) e Itero de la Vega (28 de junio).

Este circuito es el más importante de estas características y con mayor participación a nivel autonómico dentro de las carreras populares y pretende aunar la actividad deportiva con la promoción de nuestra provincia, intentando llegar a municipios muy pequeños.

Villada presenta un circuito de 5.600 metros que recorre todo el casco urbano, con un recorrido que presentará una ligera subida en cada una de las vueltas. El centro neurálgico de la prueba será la Plaza Mayor de la localidad, en la que tendrá lugar la entrega de premios y a escasos metros del lugar de salida y meta.

Las carreras principales están abiertas a la participación de cualquier aficionado al atletismo y al deporte en general, estén o no estén federados, y se han convocado las categorías 'Senior', 'M35', 'M40', 'M45', 'M55' y 'M60'.

Al igual que para el resto de Leguas, habrá trofeo para el primer atleta clasificado y medalla para el segundo y tercero de cada categoría y sexo, que lo recogerán personalmente.

Las carreras infantiles, comenzarán una vez finalizada la prueba principal y las categorías convocadas son 'Sub 16', 'Sub 14', 'Sub 12', 'Sub 10' y Mini Benjamín.