Más de 600 inscritos en el evento Hurbax 2026 que unirá deporte, igualdad y derechos humanos este sábado en Valladolid

La concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, participa en la presentación de Hurbax 2026 - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Valladolid acogerá este sábado, 25 de abril, el evento Hurbax 2026, una carrera de fitness outdoor que combina deporte, igualdad y derechos humanos en una edición que cuenta ya con más de 600 participantes inscritos.

La prueba consta de cinco kilómetros de running y cinco entrenamientos intercalados y ha sido presentada este viernes en la Casa del Deporte de Valladolid en un acto que ha contado con la participación de la concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez.

Con 632 participantes ya confirmados, una cifra que anticipa una edición multitudinaria, y un aforo previsto de hasta 1.000 personas, Hurbax Valladolid 2026 se perfila como uno de los "grandes eventos deportivos y sociales del año en la ciudad", según se ha puesto de manifiesto durante la presentación.

El evento, previsto para este sábado en la Acera de Recoletos, se enmarca en la conmemoración del 475 aniversario de la Controversia de Valladolid, considerada el origen de los Derechos Humanos.

En coherencia con este marco, Hurbax pone el foco en la igualdad, la diversidad y la participación de la mujer en el deporte y se convierte en el único evento mixto al aire libre en España en el que más del 60 por ciento de los participantes son mujeres, según recoge el propio proyecto.

La jornada incluirá además música, zonas de entretenimiento y un ambiente diseñado para atraer a deportistas y público general.

El Club Deportivo Básico Hurbax, organizador del evento, destaca el carácter inclusivo y participativo de la propuesta, que aspira a consolidarse como una cita de referencia en el calendario deportivo nacional.