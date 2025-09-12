Más de 600 nuevos estudiantes comienzan su aventura universitaria en el Welcome Day 2025 de la UEMC. - UEMC

VALLADOLID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid ha celebrado hoy su 'Welcome Day' para más de 600 estudiantes de primer curso de los grados presenciales que se imparten en el campus. La cita ha servido como punto de partida para su nueva vida universitaria, combinando presentaciones institucionales, información práctica y actividades lúdicas en un ambiente festivo.

El evento, diseñado para marcar el inicio de una etapa crucial, permite que los nuevos universitarios se familiaricen con su "nuevo hogar" académico, conozcan a sus compañeros y descubran de primera mano la amplia oferta de servicios y actividades que enriquecerán su vida estudiantil.

Los estudiantes iniciarán sus clases el próximo lunes en un campus inmerso en un profundo proceso de ampliación y modernización, que consolida la apuesta de la UEMC por ofrecer instalaciones de vanguardia y que ha duplicado los espacios destinados a docencia, investigación y convivencia universitaria.

Como en años anteriores, las titulaciones del área de Ciencias de la Salud se perfilan entre las más demandadas, incluyendo CAFD, Fisioterapia, Odontología, Psicología y Enfermería, mientras que grados como ADE, Ingeniería Informática o Ingeniería de Organización Industrial siguen atrayendo a un gran número de estudiantes.

El programa ha incluido el saludo del rector, David García López, seguido de la bienvenida de la vicerrectora de Estudiantes y Vida Universitaria, Berta García Otero, así como la presentación de las Facultades y Escuela Politécnica Superior, los servicios de atención al estudiante y la información básica sobre recursos digitales.

García López ha recordado a los nuevos universitarios que empieza para ellos una etapa que marcará el resto de su vida, "un tiempo en el que crecerán como estudiantes, pero también como personas". Por este motivo, ha continuado, "la UEMC que os recibe es cercana y sobre todo humana", pero les avisa de que también es "rigurosa y exigente".

El rector ha asegurado a los asistentes que se encontrarán con unos profesores comprometidos que les van a "retar" y les "proyectarán" hacia la mejor versión de ellos mismos. "Recordad que la exigencia no es un obstáculo, es una oportunidad, un estímulo", ha advertido, "porque solo con esfuerzo, con constancia y con dedicación" alcanzará sus metas. "Gracias, de corazón, por confiar en la UEMC", ha concluido David García López.

Posteriormente, se ha presentado el Plan de Acción Tutorial, una iniciativa que refleja el compromiso de la UEMC con el éxito de sus estudiantes, ofreciendo un acompañamiento integral y personalizado para potenciar su desarrollo personal y académico.

Los nuevos universitarios también han tenido la oportunidad de recorrer diferentes stands informativos en los que conocieron las múltiples iniciativas y servicios que la Universidad pone a su disposición, desde actividades culturales y deportivas hasta programas de voluntariado, internacionalización y participación en la vida universitaria. Tras la parte institucional, la jornada se ha convertido en un encuentro festivo y distendido, con propuestas de ocio, música y actividades pensadas para dar la mejor bienvenida a los estudiantes en esta nueva etapa.