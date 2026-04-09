Más del 70% de los comercios registraron un incremento en sus ventas durante la campaña 'Impulsa Comercio Segovia' - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más del 70% de los comercios segovianos registraron un incremento en sus ventas durante la campaña 'Impulsa Comercio Segovia', una iniciativa que ha sido valorada de forma "muy positiva" tanto por la ciudadanía como por los establecimientos participantes.

Precisamente, cerca del 97 por ciento de las personas encuestadas se mostraron favorables a la puesta en marcha de una segunda edición, tal y como se ha puesto de manifiesto durante la celebración de la reunión de la Mesa de Comercio, que se ha centrado en el Plan de Dinamización Comercial de Segovia para el periodo 2026-2027.

El encuentro ha estado presidido por primera vez por la concejala de Comercio e Industria, Berta Migueláñez, quien ha detallado que la elaboración de este Plan, que será presentado próximamente, ha contado con la participación activa de los integrantes de la Mesa de Comercio, así como de comerciantes, grupos políticos municipales y diversas instituciones y organismos.

"El comercio de proximidad es un elemento vertebrador del desarrollo local y un factor clave en la calidad de vida de la ciudadanía. Por ello, si queremos un comercio competitivo y un plan eficaz, era imprescindible contar con la opinión de todos los agentes implicados", ha señalado la edil.

El documento se estructura en torno a cuatro ejes estratégicos. El primero, centrado en el entorno urbano comercial, contempla actuaciones de microurbanismo orientadas a crear espacios más atractivos y competitivos para el pequeño comercio.

El segundo eje se enfoca en la promoción comercial, con iniciativas destinadas a reforzar la visibilidad y dinamización de la actividad.

El tercero aborda el impulso empresarial, incluyendo la revisión de modelos de negocio, el fomento del emprendimiento y el relevo generacional.

Por último, el eje de planificación y gobernanza apuesta por reforzar la colaboración institucional y la coordinación a través de la Mesa de Comercio.

A lo largo de las más de tres horas de reunión, los asistentes han planteado diversas propuestas y sugerencias orientadas a reforzar el sector comercial en la ciudad.

Junto a la concejala, han participado en la sesión representantes de las principales entidades del sector: Alberto García, presidente de FECOSE; Reyes de Santos, en representación de la FES; Alfonso Arribas y José Encinas, por parte de la Cámara de Comercio; Esther Delgado, de la asociación Comercio Amigo de Segovia; y Manuel Muñoz, en nombre de la Agrupación de Comerciantes Segovianos.

La Mesa de Comercio, impulsada por el área de Comercio e Industria del Ayuntamiento en octubre de 2024, se concibió como un espacio de colaboración, diálogo y coordinación entre los agentes más representativos del sector.

Tras cinco reuniones, se ha consolidado como una "herramienta ágil y eficaz" para la consulta, el análisis y la definición de estrategias orientadas a revitalizar el comercio de proximidad, uno de los principales motores del desarrollo económico de Segovia, según ha destacado el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press.