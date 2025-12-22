Más de 710 millones repartidos en CyL con un 'Gordo' que sonríe a León

Agraciados con el ‘Gordo’ del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 correspondiente al número 79432 celebran su suerte, a 22 de diciembre de 2025, en Villablino, León, Castilla y León (España). - Carlos Castro - Europa Press

VALLADOLID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de lotería de Navidad ha sonreído a Castilla y León ya que prácticamente todos los premios, excepto el segundo, han caído en diferentes puntos de la Comunidad, además de que el 'Gordo', el 79.432 ha llevado la suerte a la provincia leonesa, donde se han vendido 177 series de las 198 series consignadas a cada número.

El 79.432, el 'Gordo', agraciado con 400.000 euros al décimo, ha dejado 703,6 millones de euros a través de las 176 series que se han vendido en las localidades leonesas de la Bañeza, La Pola de Gordón y Villablino, zonas que se vieron afectadas por los graves incendios de este verano.

Así, el centro de la Asociación de Familiares de Alzheimer y otras Demencias de Laciana, ubicado en Villablino, ha repartido 180 millones de euros en esta comarca y la de Babia, mientras que la Comisión de Fiestas de Villamanín ha dejado uno 35 millones del 'Gordo', un número que se compró "al azar" en la administración 2 de La Pola de Gordón.

En La Bañeza, la administración 1 de esta localidad ha vendido 117 series del 79.432, un número al que están abonados y que ha distribuido 468 millones de euros, un premio "muy repartido entre la gente y entre la gente que lo necesita", como lo ha asegurado una empleada, Patricia Vecino.

El tercer premio, el 90.693 también ha dejado 2,25 millones de euros en numerosos puntos de la Comunidad, como León, Arroyo de la Encomienda (Valladolid), Zamora, Palencia, Salamanca y Benavente (Zamora).

Así la administración 2 de León ha vendido una serie del tercer premio, por lo que ha repartido 500.000 euros; el centro comercial Río Shopping de Arroyo ha vendido otra serie, al igual que el despacho de la calle Santa Clara, 14 de la capital zamorana. En Palencia, el punto de venta de Barrio y Mier ha vendido nueve décimos, por lo que ha repartido 450.000 euros; en Salamanca se han vendido cuatro décimos, tres en la calle Rua Mayor y otro en la calle Toro; en la capital leonesa otro décimo en la glorieta Guzmán el Bueno, al igual que en Benavente.

Los dos cuartos premios también han repartido suerte y así el 78.477 ha dejado 200.000 euros en Segovia y otros 200.000 en Burgos, donde se han vendido sendas series de este número; al igual que el 25.580, que ha dejado 200.00 euros en Villarcayo (Burgos), y otros 200.000 euros en Arroyo (Valladolid).

De los ocho quintos premios, seis de ellos ha repartido diversas cantidades por la Comunidad. La mayor cantidad ha llegado de la mano del 77.715, que ha dejado en la localidad burgalesa de Aranda de Duero 3,6 millones ya que se han vendido 60 series de este número agraciado con 6.000 euros al décimo. Este mismo número ha dejado 54.000 euros en Aguilar de Campoo (Palencia).

El 41.716 ha dejado 1,8 millones de euros en Segovia ya que se han vendido 30 series en la administración 8 de la plaza de la Universidad, mientras que la administración 3 de la capital salmantina ha repartido otros 120.000 euros al vender dos series de otro de los quintos premios, el 25.412.

El 61.366, otro quinto premio, ha dejado 60.000 euros en el municipio salmantino de Guijuelo; otros 60.000 en Zamora y otros 60.000 euros han sido repartidos por la administración del centro comercial Río Shopping de Arroyo (Valladolid).

En Béjar (Salamanca), el 23.112, otro quinto premio, ha repartido 60.00 euros y en la localidad vallisoletana de Laguna de Duero este mismo número ha dejado 54.00 euros.