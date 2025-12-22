La Lotería de Navidad sonríe a León tras un año trágico por los incendios forestales y la muerte de seis mineros

Empleados de la administración situada en la plaza Obispo Alcolea, 4, celebran que han vendido parte del número 79432 correspondiente al ‘Gordo’ del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, a 22 de diciembre de 2025, en La Bañeza, León, - Fernando Otero - Europa Press

El primer premio del sortero extraordinario de Navidad, el 79.432, ha repartido suerte en León, una provincia afectada por los graves incendios que este verano arrasaron 120.000 hectáreas y por los accidentes mineros del pasado 31 de marzo, en el que fallecieron cinco mineros, vecinos de Villablino y Torre del Bierzo, y el que se produjo el 21 de noviembre en Cangas de Narcea, en el que murió otro minero de Villablino.

El 79.432, agraciado con el primer premio del sorteo de Navidad, ha repartido 728 millones de euros en décimos y participaciones que se han vendido en La Bañeza, Villablino y Pola de Gordón.

La Bañeza, donde se han vendido 117 series del primer premio, agraciado con 400.000 euros al décimo, fue una de las zonas de la provincia leonesa afectada por el grave incendio que se inició en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y que obligó a desalojar 38 pueblos leoneses y zamoranos.

De hecho, este incendio se cobró la vida de dos vecinos de La Bañeza, Abel Ramos y su primo Jaime Aparicio, quienes fallecieron cuando trabajaban como voluntarios para tratar de controlar el fuego y fueron alcanzado por las llamas.

Además, La Bañeza, conocida por su Gran Premio de Velocidad de Motos y por la confitaría 'Conrado', que cada año reparte 10.000 euros escondidos en uno de sus roscones que vende a toda España y parte de Europa, tuvo que habilitar albergues y espacios municipales para acoger a alrededor de 3.000 personas que fueron desalojadas de sus casas.

El incendio de Orallo, en la comarca de Villablino, se inició el 9 de agosto y estuvo activo más de una semana y a lo largo de los días avanzó por el valle de Laciana y arrasó zonas de aprovechamiento ganadero de la reserva de la biosfera de Laciana. Se estima que las llamas se llevaron por delante 4.000 hectáreas.