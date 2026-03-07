Más de 800 mujeres participan en el Encuentro nacional de bolillos y vainicas en Arroyo (Valladolid)

Imagen del Encuentro nacional de bolillos y vainicas en la Plaza de Toros de Arroyo de la Encomienda. - AYTO ARROYO DE LA ENCOMIENDA

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 7 (EUROPA PRESS)

Arroyo de la Encomienda (Valladolid), un año más, ha sido el escenario del Encuentro nacional de bolillos y vainicas que ha reunido a más de 800 mujeres pertenecientes a 62 asociaciones que proceden de distintos lugares de España.

En el acto de entrega de premios y reconocimientos de esta edición han participado el alcalde de Arroyo, Sarbelio Fernández; el Presidente de la Diputación, Conrado Íscar, y la Delegada Territorial Raquel Alonso.

Este encuentro anual, organizado por la Asociación Club de Labores Mil Agujas y el Ayuntamiento de Arroyo, pone en valor una labor artesana con siglos de antigüedad y reconoce el esfuerzo de las mujeres que, además de mantener viva esta tradición textil, cumplen con la tarea de legarla a las nuevas generaciones.

Durante la muestra se han visitado 20 paradas o puestos artesanales especializados en bolillos donde Castilla y León ha estado representada en su totalidad. Para ello, ha contado con la asistencia de encajeras de Valladolid, Ávila, León, Palencia, Burgos, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora, así como participantes procedentes de Asturias, Cantabria, Alicante, A Coruña, Barcelona, Guipúzcoa, Logroño, Vizcaya, Vitoria-Gasteiz, Madrid, Ourense, Pamplona y Zaragoza.

Valladolid ha estado representada con encajeras de Alaejos, Quintanilla, Villanubla, Cogeces del Monte, Esgueva, Medina del Campo, Aldeamayor de San Martín, Laguna de Duero, Peñaflor de Hornija, la Flecha, Santovenia de Pisuerga, Simancas, La Cistérniga y Quintanilla de Onésimo.

RECONOCIMIENTOS

Salvadora Pérez Barrios, de 93 años y perteneciente a la Asociación de Encajeras Los Comuneros de Valladolid, ha obtenido el reconocimiento como Bolillera Mayor, mientras que Sofía Martín, encajera de Carrión de los Condes, ha sido distinguida como Bolillera Menor.

El premio a la mejor labor ha recaído sobre las encajeras llegadas de Oviedo y se ha reconocido asimismo como el puesto más veterano a Tornados Neila, con Saturnino Neila al frente, llegados desde Extremadura.