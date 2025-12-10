Más de 850 estudiantes de CyL participan en la XV Young Business Talents para ser el mejor empresario virtual

Archivo - Final de la XIV Young Business Talents. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 893 jóvenes preuniversitarios, pertenecientes a 32 centros docentes de Castilla y León se encuentran inmersos en la decimoquinta edición de Young Business Talents, la mayor competición nacional de simulación empresarial destinada a estudiantes de entre 15 y 21 años.

Los más de 850 estudiantes castellanoleoneses tienen que competir frente a un total de 11.187 jóvenes preuniversitarios, pertenecientes a 406 centros de toda España, según ha informado la organización del evento en un comunicado recogido por Europa Press.

Los miles de jóvenes tienen por delante el reto de demostrar su talento empresarial y habilidades directivas para alcanzar el título de 'mejor empresario virtual de España' y conseguir una plaza en la final nacional de esta iniciativa educativa organizada por Abanca y Praxis MMT, que se celebrará el próximo mes de abril en Madrid.

Durante los próximos meses y hasta hacerse un hueco en la final, los equipos participantes de las diferentes comunidades autónomas tienen que dirigir su propia empresa virtual del sector de la alimentación, especializada en la venta de productos lácteos, e intentar llevarla al éxito.

Para ello tienen que utilizar un avanzado simulador de gestión empresarial, donde tienen que tomar decisiones estratégicas en áreas como marketing, operaciones, producción, comercial, recursos humanos y finanzas, con el objetivo de obtener los máximos beneficios económicos frente al resto de competidores.

Durante la pasada edición se alzaron con la victoria tres estudiantes de grado medio y superior del IES Arca Real de Valladolid, que se proclamaron ganadores de la XIV edición de Young Business Talents.

En esta edición Castilla y León es la quinta comunidad autónoma que cuenta con mayor representación en la competición, por detrás de Andalucía con 2.101 estudiantes, Galicia con 1.695, Cataluña con 1.457 y la Comunidad de Madrid con 1.087.

Por su parte, la provincia castellanoleonesa con mayor número de participantes este año es Salamanca con 292 alumnos, seguida de Burgos con 183, Palencia con 152, Valladolid con 146, Zamora con 47, Segovia con 24, Soria con 22, León con 20 y Ávila con siete estudiantes.

"Nos encontramos ante los líderes empresariales del futuro, más de 11.000 estudiantes de toda España con gran espíritu emprendedor", ha subrayado el director de Young Business Talents, Nuño Nogués, para reivindicar la competición como una "experiencia formativa única que permite a los jóvenes vivir por primera vez cómo se gestiona una empresa real"

En este sentido, ha explicado que "gracias al uso del simulador, desarrollan competencias clave como la toma de decisiones, el trabajo en equipo, la responsabilidad y la visión estratégica, habilidades que las empresas demandan hoy más que nunca". "Nuestro objetivo es acercar el mundo empresarial a las aulas y ofrecer a los estudiantes una oportunidad tangible para descubrir su talento y prepararse para el futuro profesional con mayor seguridad y confianza", ha añadido.

Así, este programa educativo permite a los participantes convertirse en "auténticos directivos", ya que viven en primera persona la gestión de una empresa y se enfrentan a un entorno competitivo que reproduce de manera realista las dinámicas del mercado.

En concreto, a lo largo del curso, los estudiantes, que cursan cuarto de la ESO, Bachillerato y de los ciclos formativos de grado medio o superior, participan en diferentes fases online desde las aulas y con la ayuda de sus profesores para conseguir una plaza en la gran final nacional que se celebrará en Madrid.

Para poder competir, los centros docentes han recibido de manera gratuita los simuladores empresariales desarrollados por Praxis MMT, valorados en más de 3.000 euros cada uno, que se utilizan también en escuelas de negocio, universidades y empresas punteras de todo el país.

Los 75 equipos que logren los mayores beneficios para sus compañías pasarán a la gran final presencial donde se enfrentarán para conseguir el título de 'mejor empresario virtual de España'. Los ganadores se repartirán más de 10.000 euros en premios, destinados tanto a estudiantes como profesores, además de recibir diplomas acreditativos que contribuirán a enriquecer su futuro académico y profesional.