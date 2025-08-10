Más de 852.000 pacientes en Castilla y León no acudieron a citas médicas en 2024

VALLADOLID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 852.720 pacientes de Castilla y León no acudió en 2024 a su cita médica, de manera que 752.932 no se llegaron a realizar porque el paciente no se presentó, además de que 99.318 personas no asistieron a su primera consulta de atención hospitalaria y 470 cirugías programadas no se produjeron porque no se presentó nadie a la intervención.

En total, los centros de salud de Castilla y León registraron 23.586.954 citas de Atención Primaria en 2024. Por provincias, Burgos acumula un total de 111.524 consultas agendadas en las que faltó el paciente de un total de 3.181.249; le siguen Valladolid Oeste, con 89.556 de 2.493.357; Salamanca, con 87.612 de 3.363.683; Valladolid Este, con 87.376 de 2.430.095 y León, con 81.474 de 3.079.133.

Asimismo, se encuentra Ávila, con 65.090 de 1.909.247; Palencia, con 56.428 de 1.705.492; Zamora, con 54.547 de 1.810.800; Segovia, con 51.895 de 1.444.034; Ponferrada, con 34.277 de 1.282.943 y Soria, con 33.153 de 886.921, según un comunicado de la Junta recogido por Europa Press.

ATENCIÓN HOSPITALARIA

Un total de 99.318 pacientes no asistieron a su primera consulta de atención hospitalaria en alguno de los 14 hospitales públicos de Castilla y León, una cifra que representa el 7 por ciento del total de primeras citas programadas que ascendieron a 1.380.896.

De esta manera, el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca registró 12.275 faltas de un total de 174.141 citas programadas; el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, 11.699 de 171.576; el Complejo Asistencial Universitario de León, 10.760 de 181.943; el Complejo Asistencial Universitario de Burgos, 9.197 de 154.977; el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, 9.497 de 165.8154 y el Complejo Asistencial Universitario de Palencia, 8.731 de 99.041.

Además, el Complejo Asistencial Universitario de Zamora registró 8.631 ausencias de 86.632; El Hospital el Bierzo, 6.386 de 75.333; el Complejo Asistencial de Segovia, 6.008 de 72.325; el Complejo Asistencial de Ávila, 5.569 de 71.767; el Complejo Asistencial de Soria, 2.972 de 44.128; el Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero, 2.766 de 30.945; el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro 2.531 de 24.286 y el Hospital Medina del Campo, 2.296 de 27.787.

Por servicios, Medicina Nuclear encabeza la lista de absentismo en primera consulta con 131 pacientes que no acudieron de un total de 455 citas programadas, lo que supone un 29 por ciento del total, mientras que a Psiquiatría no acudieron 9.185 pacientes de 56.026 (16 por ciento); a Ginecología, 8.922 de 89.892 (diez por ciento) y a Alergología, 4.008 de 38.739 (diez por ciento).

CIRUJÍAS PROGRAMADAS

En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, 470 pacientes de un total de 137.991 no han acudido a una operación programada, es decir el 0,3 por ciento del total.

Así, en el Complejo Asistencial Universitario de Burgos 82 pacientes no se presentaron a una cirugía programada de un total de 14.573; en el Complejo Asistencial Universitario de Ávila, 76 de 8.146; en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, 63 de 17.072 y en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, 62 de 17.82 y en el Hospital El Bierzo, 52 de 7.242.

Además, en el Complejo Asistencial de Segovia tampoco se presentaron 37 de 7.931; en el Complejo Asistencial de Zamora, 26 de 8.566; en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia no acudieron 21 de 10.225; en el Complejo Asistencial Universitario de León, 17 de 18.656; en el Complejo Asistencial de Soria, doce de 4.657; en el Hospital de Miranda de Ebro, 9 de 2.488; en el Hospital de Aranda de Duero, seis de 20.052; en el Hospital de Medina del Campo, cuatro de 2.754; y en el Hospital Universitario Río Hortega, tres de 15.804.

Por especialidades, Cirugía Pediátrica registró el mayor número de pacientes que no se presentaron a una intervención quirúrgica, con 14 de 2.102 y el 0,7 por ciento; seguida de Cirugía General y del Aparato Digestivo, 130 de 26.449; Ginecología, 31 de 6.510; y Traumatología, 134 de 27.250, todas con un 0,5 por ciento.