Más de un centenar de agricultores reclama en Valladolid precios justos para el campo y que se pare la reforma de la PAC

Más de un centenar de agricultores se concentra en Valladolid para protestar por unos precios justos - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas ha respaldado la concentración convocada por la Unión de Campesiones en Valladolid para reclamar unos precios justos para el campo y que se pare la reforma de la Política Agrícola Común de la Unión Europea.

El presidente de la Unión de Campesinos de Valladolid, Valentín García, ha señalado que la concentración se enmarca en un año en el que ha habido una cosecha "aceptable", sobre todo en cereales y en los cultivos mayoritarios de Castilla y León, si bien los agricultores tienen un año de "números rojos otra vez".

"Tenemos un problema muy serio con los precios que se pagan a los productores", ha advertido el máximo responsable de la organización en la provincia, quien ha explicado que esta situación se "agrava" con las importaciones masivas de Ucrania y otros países que forman parte del Mercosur, lo que genera que los precios "estén como hace más de 35 años".

A esta circunstancia se suma el hecho de que los productos que deben adquirir los agricultores "cuestan cada día más". En este sentido, ha criticado el hecho de que a las administración "se les llene la boca al decir que cada día hay que incorporar más jóvenes al sector", un punto en el que se ha preguntado que si "no hay explotaciones rentables quién se va a querer quedar en el medio rural".

Para reflejar la "gravedad" de su situación, los agricultores han acudido a la concentración con dos fanegas de trigo, una de 10 kilos y otra de 20, por las que el productor "no llega a recibir ni dos euros, mientras que con esa cantidad se pueden elaborar 80 barras de pan, que suele valer un euro".

REFORMA DE LA PAC

Por todo ello y en su papel de "agricultores europeos", el presidente de la UCCL de Valladolid ha hecho énfasis en la necesidad de reclamar a las administraciones que aquellos productos que entran de fuera cumplan "como mínimo las mismas condiciones que se exige a los productores españoles que tienen que cumplir con sus productos".

"Es necesario que haya una certificación de calidad en origen y que además se controlen los productos que entran", ha incidido García, para después referirse a la negociación de la reforma de la PAC, que supone el "30 por ciento de los beneficios que tiene una explotación".

A este respecto, ha señalado que la situación que atraviesa el campo en España "está clara": "Unos por otros, la casa por barrer y los agricultores siempre los paganos de la situación".

Por esta razón, ha remarcado la importancia de parar la reforma de la PAC, ya que "no se puede permitir que deje de ser común para mandar a los agricultores a un fondo de fondos donde va a poder meter la mano todo el mundo".

REIVINDICACIONES

Entre las reivindicaciones de UCCL destaca la necesidad de que la PAC sea para los agricultores y ganaderos a título principal, que son los que viven exclusivamente de las explotaciones agrarias.

La organización también reclama que se mantenga o que se incremente el presupuesto de la PAC que ha ido "hacia atrás" y que la burocracia a la hora de presentar solicitudes o de cualquier incidencia "sea motivo suficiente para paralizar los expedientes".

En este punto, el presidente de la Unión de Campesinos de Valladolid ha apuntado que los agricultores y se deben dedicar a trabajar sus campos y a cuidar las explotaciones y "no a pantallas, expedientes y papeleo". "Estamos hartos de la burocracia y miedo nos da cada vez que se nos dice que va a haber una simplificación de la PAC termine siendo todo lo contrario", ha concluido.