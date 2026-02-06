Más de un centenar de alumnos exploran soluciones medioambientales en la Olimpiada de Geología de la ULE

La Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la ULE ha acogido el acto de clausura y entrega de premios de las VII Olimpiadas de Geología. - ULE

LEÓN 6 Feb.

Más de un centenar de alumnos de casi una veintena de centros educativos han aceptado el reto de la Universidad de León (ULE) de poner a prueba sus conocimientos en las Ciencias de la Tierra y sus soluciones para hacer frente a los retos medioambientales actuales, en el marco de la VII Olimpiada de Geología.

La prueba, organizada por la Escuela de Ingeniería de Minas y la Facultad de Ciencias Ambientales y Biológicas, tiene como objetivo inspirar a las futuras generaciones en un ámbito "esencial" para afrontar desafíos como el cambio climático, la gestión sostenible de los recursos naturales o la prevención de riesgos.

Así lo ha destacado la rectora de la ULE, Nuria González, en el acto de entrega de galardones de una edición en la que el primero premio ha sido para Rubén Fernández Rodríguez, del IES Claudio Sánchez Albornoz, mientras que Sofía Castillo Tejerina del IES Eras de Renueva e Iván Moro García del IES San Andrés obtuvieron el segundo y tercer premios respectivamente.

La rectora ha felicitado a todos los participantes por aceptar este desafío académico, a la par que ha subrayado la importancia del trabajo en equipo y la curiosidad científica "como motor para comprender el pasado del planeta, proteger su presente y construir un futuro más sostenible".

En este sentido, ha animado a los jóvenes a seguir cultivando su interés y curiosidad por conocer la Tierra y ha recordado que tienen las puertas abiertas de la Universidad de León para seguir explorando estos ámbitos través de disciplinas como Ciencias Ambientales, Ingeniería la Energía, Geomática y Topografía o Biotecnología, entre otros, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

LA ULE, "MOTOR" DEL TALENTO

La entrega de premios ha contado además con la participación del alcalde de León, José Antonio Diez, graduado en Geología, que ha subrayado la relevancia de iniciativas como estas Olimpiadas para reforzar el vínculo entre la Universidad, los centros educativos y el futuro científico y profesional del territorio, además de poner en valor la calidad de la formación científica de la ULE y su papel como "motor" del talento.

En el acto también ha intervenido el diputado de Turismo, Octavio González, que ha destacado las múltiples aplicaciones de la Geología en sectores como el turismo y se ha referido a la riqueza geológica de la provincia de León como ejemplo de cómo el conocimiento científico puede contribuir al desarrollo sostenible del territorio.

En la clausura, además, han participado el geólogo del Instituto Geológico y Minero de España-CSIC, Agusto Rodríguez, dos instituciones que colaboran activamente con la prueba, así como la decana de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, Laura López y miembros del equipo directivo de la Escuela de Minas.