Más de un centenar de personas recorre el vallisoletano barrio de Las Delicias en defensa de la sanidad pública

VALLADOLID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas se ha concentrado este sábado en el vallisoletano barrio de Las Delicias ante el "abandono" del Centro de Especialidades y para expresar su rechazo debido a la situación que atraviesan la Atención Primaria, la Hospitalaria o las "vergonzosas" listas de espera.

Varias plataformas y asociaciones de vecinos se han dado cita a las 12.00 horas de este sábado en la Plaza del Carmen para posteriormente recorrer las calles del barrio vallisoletano por su "constancia" en la lucha por la reapertura del Centro de Especialidades, que fue "cerrado sin previo aviso y sin justificación alguna, a pesar de su evidente necesidad desde el punto de vista asistencial".

La portavoz de la plataforma por la Sanidad Pública, Susana Simón, ha subrayado que existe la necesidad de que se cambie la política que se hace con todo lo relacionado con la situación sanitaria, como el "abandono" del centro de especialidades o la situación con las obras del Hospital Clínico que "llevan más de diez años paradas".

En este sentido, ha lamentado que se acumulen "más de una década de retraso y opacidad" en las obras del Hospital Clínico, lo que provoca que el centro se encuentre "en condiciones precarias, con habitáculos insuficientes para los pacientes y servicios más que saturados".

Los asistentes han portado carteles en forma de protesta con frases como '¡Reapertura del Centro de especialidades ya!' o 'Luchamos contra el deterioro de nuestra sanidad pública ¡Nos va la vida en ello!' y con proclamas como '¡Sanidad, sanidad pública y de calidad!' o '¡La sanidad no se vende, se defiende!'.

En este sentido, la portavoz ha remarcado la "falta de profesionales, la falta de espacio y la faltan recursos como era el Centro de Especialidades del barrio de las Delicias, lo que genera sufrimiento a la población, sobre todo las listas de espera".

En el mismo sentido, Simón ha hecho referencia a las "largas" listas de espera en Atención Primaria, con muchos centros de salud en la capital y en la provincia con demoras de entre siete a diez días, y ha recordado que el sistema sanitario "estaba diseñado para ofrecer atención en un plazo máximo de 48 horas, un requisito esencial para su correcto funcionamiento".

Asimismo, la portavoz ha incidido en la situación de "abandono" del Centro de Especialidades de Las Delicias que consideran un equipamiento "esencial" para un barrio de más de 55.000 personas, cuya reapertura ha sido "sistemáticamente bloqueada con falsas excusas, tal como ha quedado demostrado con informes técnicos que desmienten los argumentos de la Consejería".

Por otro lado, la representante de los convocantes ha destacado la "urgencia de una mayor atención sanitaria en Laguna de Duero, ya que tiene una alta densidad de población y está adherida a los municipios de Viana de Cega y Boecillo".

Además, ha reclamado la construcción "de otro centro de salud en la localidad vallisoletana de Laguna de Duero debido a la corta ampliación que se ha hecho hasta el momento".