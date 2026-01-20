Más de doscientas personas y colectivos alegan contra la macroplanta de biometano de Melgar de Abajo (Valladolid). - PLATAFORMA MELGAR SALUDABLE

VALLADOLID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos varios cientos de alegaciones individuales y otras procedentes de distintos colectivos tales como la Denominación de Origen León, AVICEA, Ecologistas en Acción y Asociación de Turismo Rural han sido presentadas contra la instalación de una macroplanta de biometano proyectada en la localidad vallisoletana de Melgar de Abajo, con capacidad para albergar 198.000 toneladas de residuos anuales, lo que superaría la cantidad de basura generada por toda la ciudad de Valladolid en un año.

El pasado 3 de diciembre de 2025 se publicó en el Bocyl la información pública relativa a la solicitud de autorización ambiental y al estudio de impacto ambiental de este proyecto de valorización de residuos para la producción de biometanol promovido por Biorig Energy Melgar-Valladolid, S.L.U. y, una vez terminado el periodo de alegaciones este martes, la iniciativa empresarial cuenta con una fuerte oposición en forma de alegaciones presentadas por la Denominación de Origen León, la Asociación para el Desarrollo del Viñedo en la Ribera del Cea (Avicea), la Confederación de Centros de Desarrollo Rural (Coceder), la Asociacion de Turismo Ruta del Vino de León, Melgarajo SA y Ecologistas en Acción, según la información de que dispone la Plataforma Melgar de Abajo Saludable y recogida por Europa Press.

El proyecto, tal y como denuncia este colectivo, pretende instalarse en una parcela puramente agrícola y sin servicios. La Macroplanta precisa de una línea de media tensión que se ejecutaría desde San Pedro de las Dueñas (León), recorrería 21 kilómetros de cable, atravesando zonas de especial interés agrícola, vías pecuarias y Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) y afectaría a varios pueblos de la provincia de León, además de a Melgar de Abajo y Melgar de Arriba, en la provincia de Valladolid.

Entre otros motivos de oposición se encuentran la afectación directa y reconocida por el proyecto a las Zonas ZEPA 'Oteros Cea' y 'La Nava Campos Norte' e incluye en su Estudio de Impacto Ambiental que se produciría la "pérdida efectiva del hábitat de la fauna que de forma natural está presente en el entorno" y "la eliminación y fragmentación del biotopo faunístico con la consecuente afección sobre la fauna". De este modo, incluso la empresa promotora reconoce expresamente que se encuentra en Áreas de Sensibilidad Alta y Muy Alta respecto de especies protegidas.

TRASIEGO DIARIO DE VEHÍCULOS PESADOS

Otro motivo de oposición es el tráfico diario reconocido por el Proyecto, con 76 vehículos pesados de residuos (purines, maíz y paja), más nueve vehículos ligeros y siete camiones cisterna de gas--más de 90 diarios--, puesto que al no exisistir gasoducto cercano, el gas producido se llevaría hasta la localidad de San Millán de los Caballeros (León) para su inyección al gasoducto allí situado.

La plataforma opositora sostiene igualmente que la empresa promotora "miente descaradamente" en su solicitud cuando manifiesta que con ese volumen de tráfico diario no se va a pasar por ningún casco urbano, puesto que todos y cada uno de los municipios integrados en el área de influencia de la planta, y los que deberán recorrer hasta la de San Millán de los Caballeros, deben ser atravesados necesariamente. Todo ello sin un Plan de Transporte y sin la garantía de mantenimiento de las pobres infraestructuras de carreteras y caminos que ya se sufren a diario Tierra de Campos y alrededores.

Ante el hecho de haber prometido a los ganaderos de la zona la entrega del Digestato producido por la Macroplanta, el proyecto reconoce que aún no dispone de autorización para la valorización y comercialización de dicho producto, por lo que igualmente se han presentado alegaciones en ese sentido.

Igualmente importante ha sido la movilización respecto de la afectación de los viñedos de Melgarajo SA sitos a menos de 250 metros de la parcela que pretende albergar la macroplanta, puesto que el proyecto "esconde intencionadamente" su existencia, sabedores los promotores de la especial protección que merecen, puesto que además pertenecen a la Denominación de Origen León, cuyo Consejo Regulador se ha manifestado en contra de la presencia de este tipo de industrias en el entorno de los viñedos de su denominación.

OLORES Y PELIGRO PARA LOS VIÑEDOS DE LA ZONA

La plataforma también califica de llamativa la ausencia de referencias a la existencia de estas viñas, producto del trabajo mancomunado de más de 200 socios y un proyecto de agricultura sostenible, incluso con convenios de colaboración con la Junta de Castilla y León para la recuperación de variedades autóctonas de uva, como la Negro Saurí.

Ante el debate sobre si las macroplantas generan olores o no, el colectivo opositor apunta que la promotora aporta un Estudio de Dispersión de Olores cuantificado en un área de 7 x 7 kilómetros y estima que el mayor impacto se producirá sobre las parcelas cercanas--donde se ejecutan trabajos agrícolas y de cultivo y recolección de viñas--y sobre las poblaciones próximas como Monasterio de Vega (Valladolid), Joarilla de las Matas (León) y Melgar de Abajo (Valladolid), lo que ha llevado a numerosos vecinos de dichos municipios a oponerse a este proyecto.

Las alegaciones presentadas refieren igualmente los "graves defectos formales" encontrados en la tramitación administrativa ante la Junta de Castilla y León y ante el Ayuntamiento de Melgar de Abajo. Y es que en la documentación expuesta a información pública no figura ni un solo nombre, ni firma de técnico que se haga responsable del proyecto, ni del Estudio de Impacto Ambiental, vulnerando la Ley de Prevención Ambiental.

En la documentación presentada por la promotora "se miente" a la Junta cuando se dice que se pidió informe de compatibilidad urbanística al Ayuntamiento de Melgar de Abajo y éste no lo emitió, por lo que no puede presentarlo con su solicitud.

INFORME NEGATIVO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA

A este respecto, tras cinco peticiones de información desde el mes de febrero de 2025 al Ayuntamiento de Melgar de Abajo, sin recibir respuesta de su alcalde, al final el pasado 15 de enero de 2026 la plataforma, a cinco días de cerrarse el plazo de alegaciones, logró tener acceso a la verdadera información de la que disponían, puesto que el 3 de octubre de 2024 el consistorio había pedido auxilio a la Diputación de Valladolid para la emisión del mismo, el 14 de noviembre de ese mismo año lo recibió y el 29 de noviembre de 2024 se lo remitió a la empresa promotora.

Dicho informe es negativo, puesto que considera que la tramitación del expediente está siendo incorrecta, que además el proyecto afecta a otros municipios y a otras provincias, que se puede afectar a parcelas declaradas de interés especialmente protegido, y que la información aportada es mínima y en algunos casos ilegible, entre otras cuestiones.

"El hecho de que tanto la empresa promotora como el Ayuntamiento de Melgar de Abajo hayan ocultado la existencia de este informe es especialmente grave y dará lugar a estudiar las pertinentes acciones por la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido", advierte la plataforma, que muestra su enérgica oposición a este tipo de proyectos que "carecen de sentido lógico, tanto en su tamaño como en su ubicación y además incurren en graves irregularidades legales".

"Las zonas rurales ya están demasiado abandonadas como para pretender ser convertidas en un macrovertedero a cambio de múltiples molestias, riesgos, destrucción del hábitat natural y el impacto sobre proyectos sostenibles llevados a cabo con la colaboración de muchas personas vinculadas a esa tierra", sentencia el colectivo de oposición.